المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"المهمة الأصعب".. طريق منتخب مصر للناشئين حتى نهائي المونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:11 م 11/11/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين - صورة أرشيفية

تحدد مساء اليوم الثلاثاء، طريق منتخبنا الوطني للناشئين حتى نهائي بطولة كأس العالم.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا ثم الخسارة من إنجلترا.

ويتأهل إلى دور الـ 32 متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث، ليكتمل عقد المنتخبات لـ32.

وكان منتخب مصر بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ليحسم التأهل بشكل رسمي.

طريق مصر في مونديال الناشئين للنهائي

وبعدما أجريت قرعة اليوم الثلاثاء تحدد مسار منتخبنا الوطني وجاء الطريق حتى الدور النهائي كالتالي:

في حال الفوز على منتخب سويسرا في دور الـ32، سيواجه منتخب مصر الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ 16.

أما في الدور ربع النهائي، يواجه منتخبنا الوطني الفائز من مباراتي (البرتغال وبلجيكا) أو (الأرجنتين والمكسيك).

وفي الدور نصف النهائي، يواجه صغار الفراعنة الصاعد لنصف النهائي من هذه المواجهات (أمريكا والمغرب) أو (مالي وزامبيا) أو (البرازيل وباراجواي) أو (فرنسا وكولومبيا).

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

دور الـ 32.. يوم 14 نوفمبر.

دور الـ16.. يوم 18 نوفمبر.

دور ربع النهائي.. يوم 21 نوفمبر.

دور نصف النهائي.. يوم 24 نوفمبر.

دور النهائي.. يوم 27 نوفمبر.

كأس العالم للناشئين منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    72
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg