تحدد مساء اليوم الثلاثاء، طريق منتخبنا الوطني للناشئين حتى نهائي بطولة كأس العالم.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا ثم الخسارة من إنجلترا.

ويتأهل إلى دور الـ 32 متصدر ووصيف كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث، ليكتمل عقد المنتخبات لـ32.

وكان منتخب مصر بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ليحسم التأهل بشكل رسمي.

طريق مصر في مونديال الناشئين للنهائي

وبعدما أجريت قرعة اليوم الثلاثاء تحدد مسار منتخبنا الوطني وجاء الطريق حتى الدور النهائي كالتالي:

في حال الفوز على منتخب سويسرا في دور الـ32، سيواجه منتخب مصر الفائز من مباراة جمهورية أيرلندا وكندا في دور الـ 16.

أما في الدور ربع النهائي، يواجه منتخبنا الوطني الفائز من مباراتي (البرتغال وبلجيكا) أو (الأرجنتين والمكسيك).

وفي الدور نصف النهائي، يواجه صغار الفراعنة الصاعد لنصف النهائي من هذه المواجهات (أمريكا والمغرب) أو (مالي وزامبيا) أو (البرازيل وباراجواي) أو (فرنسا وكولومبيا).

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في مونديال الناشئين

دور الـ 32.. يوم 14 نوفمبر.

دور الـ16.. يوم 18 نوفمبر.

دور ربع النهائي.. يوم 21 نوفمبر.

دور نصف النهائي.. يوم 24 نوفمبر.

دور النهائي.. يوم 27 نوفمبر.