تحدث وليد مهدي، المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين، عن المواجهة المرتقبة أمام سويسرا والتي ستجري ضمن منافسات دور الـ32 من مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا ثم الخسارة من إنجلترا.

تصريحات وليد مهدي

استهل وليد مهدي، المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين، حديثه في تصريحات أدلى بها عبر قناة "الكاس"، قائلًا: "الله لا يضيع أجر كل مجتهد ، لم نكن نستحق التواجد بالتصنيف الثالث بكل صراحة، لولا بعض الأمور الواضحة لكل متابعي لكأس العالم التي تسببت في ذلك".

وأضاف: "شاهدتم فريق إنجلترا وفنزويلا، ولعبنا مباريات قوية جدًا ولم نكن نستحق نتيجة أمس أمام إنجلترا، ولكن قدر الله ما شاء فعل".

وأكمل: "سنواجه سويسرا، منتخب قوي جدًا ومنظم جدًا، كأس العالم سيبدأ من دور الـ32 وسنقاتل حتى آخر لحظة، ولا يوجد لدينا خيار غير ذلك، لدينا لاعبون رجال وسيكونون على قدر المسؤولية".

وأتم: "أشكر قطر على التنظيم والاستقبال والمحبة، والمعاملة التي نحظى بها، كأننا دولة واحدة وشكرًا على كل شيء قُدم يوحي أننا في بلدنا".