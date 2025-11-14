حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة في قطر.

وتحدد منافس منتخب مصر في دور الـ 32 من المسابقة العالمية، وهو منتخب سويسرا وذلك من خلال الموقع الرسمي للبطولة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر تحت 17 عامًا مع سويسرا عصر الجمعة المقبل، على ملعب 5 بمدينة أسباير الرياضية، ليتأهل منها الفائز إلى دور الـ16 لمواجهة الفائز من مباراة أيرلندا وكندا.

منتخب مصر كان قد تأهل إلى دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، بينما تصدر منتخب سويسرا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وبالنظر إلى منتخب سويسرا سنجد أن الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، قد أشار إلى عدة نقاط قد تساعد منتخبنا الوطني في التعرف على منافسه القوي قبل مواجهته.

وأشار موقع اتحاد الكرة إلى المعلومات التالية:

- الاتحاد السويسري لكرة القدم تأسس في 7 أبريل عام 1895 وانضم للاتحاد الدولي مع بداية تأسيسه 1904 وللاتحاد الأوروبي 1954.

- تصدر منتخب سويسرا المجموعة السادسة في كأس العالم برصيد 7 نقاط من انتصارين على كوت ديفوار بنتيجة (4-1)، والمكسيك بنتيجة (3-1)، والتعادل مع كوريا الجنوبي دون أهداف.

- سجل منتخب سويسرا 7 أهداف عن طريق 5 لاعبين وهم: "ملادن ميياجلوفيتش صاحب القميص رقم 10 وصانع ألعاب فريق فرايبورج الألماني للشباب برصيد هدفين، ثم جيل زوفري مدافع يانج بويز صاحب القميص رقم 5، أدريان ليوكس مهاجم نادي سيون وصاحب القميص رقم 18، وجياكومو كولوتو مهاجم بازل وصاحب القميص رقم 7، وجيل ستيل لاعب وسط نادي زيورخ الذي يرتدي القميص رقم 20 برصيد هدفاً واحداً، بينما جاء الهدف السابع عن طريق النيران الصديقة في مباراة المكسيك.

- المدير الفني لمنتخب سويسرا هو ماسيمو ريزو صاحب الـ 51 عامًا، وتولى المهمة يوم 1 يوليو 2025، وسبق وتولى تدريب منتخبات 18، و19، و20 عامًا كما ارتبط اسمه بتدريب نادي زيورخ كمدرب في فئة الشباب ومدرب مساعد ثم مدير فني للفريق الأول.

- خاض التصفيات الأوروبية بالمرحلة الأولى في المجموعة العاشرة خلال الفترة من 9 أكتوبر حتى 19 نوفمبر في مولدوفا، وتمكن من تصدرها برصيد 7 نقاط من فوزين على مولدوفا (4-0) ومونتينيجرو (3-0) وتعادل مع الكيان الصهيوني (2-2).

- في المرحلة الثانية من التصفيات التي استضافها على أرضه، لعب منتخب سويسرا في المجموعة الخامسة وتمكن من حجز مقعده في النهائيات مع 10 منتخبات أوروبية أخرى بعد حلوله ثانياً برصيد 6 نقاط من انتصارين على منتخب تركيا (3-2) والسويد (1-0) وخسارة واحدة أمام منتخب جمهورية التشيك صاحب الصدارة (3-1).

- خاض خلال مشواره في التصفيات في مرحلتيها لعب 6 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى وسجل 14 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف وتصدر أدريان ليوكس قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف يليه جوزيف براليك برصيد 3 أهداف.