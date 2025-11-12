يواصل منتخب مصر للناشئين، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة نظيره سويسرا، وذلك ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر.

ويضرب منتخب مصر للناشئين موعدًا مع نظيره سويسرا، في إطار مواجهات دور الـ32 من منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا، ويستضيف اللقاء ملعب "أسباير زون 5" في الدوحة.

منتخب مصر للناشئيين يواصل تدريباته

تحدث أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، مع اللاعبين عن أهمية الفوز بالمباراة أمام سويسرا، وبلوغ المرحلة المقبلة من منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية وتكتيكية، بالإضافة إلى مناورة فنية لتطبيق أفكار الجهاز الفني لمنتخب مصر.

موعد مباراة مصر وسويسرا في كأس العالم تحت 17 عامًا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر موقعه الرسمي، موعد مباراة مصر ضد سويسرا بمونديال الناشئين، إذ من المقرر أن تنطلق المواجهة يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر 2025.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

كان قد احتل منتخب مصر، المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك بعد الفوز على هايتي والتعادل مع فنزويلا ثم الخسارة من إنجلترا.