يضرب منتخب مصر تحت 17 عامًا موعدًا مع نظيره منتخب سويسرا، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة في قطر.

موعد مباراة منتخب مصر

وتقام مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، على مجمع أسباير، حيث يبدأ الفراعنة رحلة الأدوار الإقصائية، بعد التأهل إلى دور الـ32، ضمن أفضل 8 ثوالث.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

منتخب مصر كان قد عبر دور المجموعات في كأس العالم للناشئين في المركز الثالث، بعدما حصد 4 نقاط، من فوز على هايتي (4-1)، ثم تعادله مع فنزويلا (1-1)، قبل أن يسقط في مباراة الجولة الأخيرة أمام إنجلترا (3-0).

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.

بينما منتخب سويسرا، منافس منتخب مصر في دور الـ32، كان قد احتل المركز الأول في دور المجموعات، برصيد 7 نقاط.