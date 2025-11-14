يشهد اليوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، إقامة بعض المباريات، يأتي على رأسها مباراة مصر أمام أوزبكستان في بطولة الإمارات الودية.

كما يلعب منتخب مصر الثاني، أمام الجزائر مباراة ودية، استعداد لبطولة كأس العرب 2025.

ويلاقي أيضًا منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، نظيره سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ويقام نهائي السوبر المصري لكرة اليد، بين الأهلي وسموحة في الإمارات.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

إليكم أبرز المباريات

كرة يد - نهائي السوبر

الأهلي - سموحة - الساعة 3 - اون سبورت1

كأس العالم للناشئين

مصر - سويسرا - الساعة 3 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

المغرب - أمريكا - الساعة 5:45 مساءً - بي إن سبورتس المفتوحة

مباريات ودية منتخبات

مصر ب - الجزائر أ - الساعة 4 مساءً - أون سبورت2

مصر - أوزبكستان - الساعة 6 مساءً - أون سبورتس1

أنجولا - الأرجنتين - الساعة 6 مساءً

تصفيات كأس العالم - أوروبا

لوكسبمرج - ألمانيا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

بولندا - هولندا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

كرواتيا - جزر الفارو - الساعة 9:45 - بي إن سبورتس HD3.