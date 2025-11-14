المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وسويسرا في كأس العالم للناشئين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:36 م 14/11/2025
منتخب مصر للناشئين

منتخب مصر للناشئين

مباراة مرتقبة لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في الثالثة من مساء اليوم الجمعة.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

وتأهل منتخب مصر، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة، خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات 2025

ويمكن استقبال قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الاستقبال:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.

منتخب الناشئين سويسرا منتخب مصر للناشئين كأس العالم للناشئين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    72
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

