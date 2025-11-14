مباراة مرتقبة لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا أمام سويسرا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في الثالثة من مساء اليوم الجمعة.

وتذاع مباراة منتخب مصر ضد سويسرا، عبر قناة Bein Sports المفتوحة، بتعليق علي محمد علي.

وتأهل منتخب مصر، كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة، خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات 2025

ويمكن استقبال قناة بي إن سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد التالية على جهاز الاستقبال:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وأسفر نظام كأس العالم للناشئين عن مواجهة منتخب مصر مع سابع أفضل متصدر، إلا أن هذا الترتيب كان سينتج عنه مباراة مكررة من دور المجموعات بين الفراعنة وفنزويلا، ليتم استبداله بثامن أفضل متصدر، وهو منتخب سويسرا.