المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 0
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

5 تحديات دون فائدة.. منتخب الناشئين لا يعرف النجاح مع قانون الفيديو الجديد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:08 م 14/11/2025
مصر وسويسرا

مصر وسويسرا

يتأخر منتخب مصر للناشئين بثلاثية دون رد أمام سويسرا، في المباراة المقامة بينهما في كأس العالم تحت 17 عامًا.

ويلعب منتخب مصر أمام سويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وشهد الشوط الأول، طلب منتخب مصر بطاقة تحدي أمام سويسرا في كرة الهدف الثاني بداعي وجود تسلل.

وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، لكن تم تأكيد هدف سويسرا الثاني، وفي الشوط الثاني طلب منتخب مصر بطاقة تحدي جديدة، بداعي وجود لمسة يد على لاعب منتخب سويسرا داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض الطلب.

تحديات دون فائدة

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى، التي يخسر فيها منتخب مصر بطاقة التحدي خلال بطولة كأس العالم للناشئين.

وطلب منتخب مصر بطاقة التحدي في مباراة فنزويلا في دور المجموعات لمراجعة كرة طرد على فنزويلا لكن الحكم رفض الطلب.

وفي مباراة إنجلترا، طلب منتخب مصر بطاقة تحدي لطرد لاعب إنجلترا، لكن الحكم عاد إلى الفيديو واكتفى بالطاقة الصفراء، وفي اللعبة الثانية خلال نفس المباراة طلب ركلة جزاء ورفضها الحكم أيضًا.

ويحق لكل منتخب أن يحصل على بطاقتي تحدي خلال كل مباراة؛ حيث إنه في حال نجاح التحدي تظل البطاقتين كما هما. 

منتخب مصر منتخب الناشئين سويسرا كأس العالم للناشئين بطاقة التحدي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    76
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
أوزبكستان

أوزبكستان

1

بداية الشوط الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg