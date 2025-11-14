شهدت مواجهة مصر وسويسرا، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين، تدخلات حاسمة من تقنية الفيديو في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث ابتسمت للمنتخب السويسري بينما لم تأت كما يرغب الفراعنة.

وسجل منتخب سويسرا هدفه الثاني في الدقيقة 39، عن طريق لاعبه إيثان بروشيز، قبل أن يستخدم أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر بطاقة التحدي، لطلب تقنية الفيديو، للمطالبة بوجود تسلل.

وبعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، أقر بصحة الهدف في الدقيقة 41 من عمر اللقاء، ليعزز منتخب سويسرا تقدمه بثنائية نظيفة، ويخسر منتخب مصر إحدى بطاقتي التحدي الخاصة به.

وتحصل حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر على ركلة جزاء في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي المقابل استخدم مدرب منتخب سويسرا بطاقة التحدي لمراجعة اللقطة، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وشاهد الحكم الكرة عبر تقنية الفيديو، ليقرر إلغاء الركلة، ويحتفظ مدرب سويسرا ببطاقتي التحدي بنجاح.