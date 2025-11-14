خسر منتخب مصر للناشئين بنتيجة 3-1 أمام سويسرا، في كأس العالم للناشئين.

وأقيمت مباراة مصر وسويسرا، مساء اليوم الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين.

وبتلك النتيجة يودع منتخب الناشين بطولة كأس العالم من الدور الثاني.

وكان منتخب مصر، قد تأهل كأفضل ثالث عن المجموعة الخامسة، خلف فنزويلا المتصدر وإنجلترا الوصيف.

وجاء تشكيل منتخب مصر للناشئين كالتالي:

حارس المرمى: عمر عبد العزيز

خط الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - إبراهيم النجعاوي - مهند الشامي

خط الوسط: عمر أبو طالب - عمر كمال

خط الوسط الهجومي: ياسين حسام - بلال عطية - عبد العزيز الزغبي

المهاجم: حمزة عبد الكريم.

تفاصيل المباراة

بدأ منتخب سويسرا المباراة بشكل هجومي، عن طريق الثنائي ستيل وشيرر.

وأتيحت فرصة هدف لمنتخب مصر في الدقيقة 10، بعد ذهاب الكرة العرضية إلى ياسين حسام على لكنه صوب كرة ضعيفة ارتطمت في المدافعين.

وفي الدقيقة 14 صوب بلال عطية، كرة على الطائر من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن.

وسجل شيرر هدف سويسرا في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية عن ماركو كوريا صوبها في المرمى من مرة واحدة.

وهدد منتخب سويسرا مرمى مصر مرة أخرى في الدقيقة 18، بعد تصويبة من شيرر لكنها مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 24، صوب عمر أبو طالب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس سويسرا.

أرسل بلال عطية كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار في الدقيقة 28، ارتقى لها حمزة عبد الكريم لكنها مرت فوق المرمى.

وأنقذ عمر عبد العزيز فرصة هدف ثاني لـ سويسرا في الدقيقة 38، بعد تصوية قوية من شيرر.

وفي الدقيقة 39، سجل إيثان بروشيز الهدف الثاني لـ سويسرا، بعد تبادل الكرة بين شيرر ملادن ميجايلوفيتش، الذي مرر بدوره إلى بروشيز القادم من الخلف ليصوب في المرمى.

وطلب منتخب مصر بطاقة تحدي لوجود تسلل في كرة لهدف لكن الحكم أكد الهدف.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب مصر، لكن منتخب سويسرا طلب بطاقة تحدي في الدقيقة 45، ليتم إلغاء الهدف.

ومع حلول الدقيقة 58، استقبل منتخب مصر الهدف الثاني أمام سويسرا، عن طريق ستيل الذي صوب كرة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الكرة الشباك.

وشهدت الدقيقة 62، إهدار ستيل هدف محقق لـ سويسرا، حيث انطلق بالكرة من جهة اليمين، ليراوغ أنس رشدي بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليصوب كرة شتتها مدافع المنتخب، لتذهب الكرة إلى شيرر أمام المرمى الخالي ليصوب كرة في القائم بغرابة شديدة.

وصوب بلال عطية كرة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بروجلي وتحولت إلى رمية تماس في الدقيقة 70.

وطلب منتخب مصر بطاقة تحدي في الدقيقة 73، لوجود ركلة جزاء على لاعب سويسرا، لكن الحكم رفضها.

وصوب عبد العزيز الزغبي كرة من على حدود منطقة الجزاء، مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 78.

وعاد حكم المباراة إلى الفيديو في الدقيقة 86، لمراجعة كرة طرد على لاعب منتخب مصر، لكنه رفض أن يحتسبها.

وسجل أنس رشدي هدفًا لمنتخب مصر في الدقيقة 90+1، بعدما استغل خطأ مدافع سويسرا داخل منطقة الجزاء.