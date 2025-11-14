سقط المنتخب الوطني المصري في فخ الهزيمة أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن فعاليات بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة في الإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

هزيمة مفاجئة لمصر أمام أوزبكستان في بطولة كأس العين الدولية

وشهدت البطولة مشاركة أربعة منتخبات هي؛ مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران، حيث سبق للمنتخب الإيراني أن تأهل للنهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي مساء الخميس.

وبهذا، سيواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، بينما سيلعب المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر وكاب فيردي يوم 17 نوفمبر على ملعب "هزاع بن زايد" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة، مع تسليط الضوء على أسباب الخسارة، بمشاركة مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي، لتوضيح أبرز نقاط القوة والضعف في أداء المنتخب الوطني خلال اللقاء.

