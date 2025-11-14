المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل خسارة منتخب مصر أمام أوزبكستان في بطولة كأس العين الدولية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:08 م 14/11/2025
جانب من لقاء مصر وأوزبكستان

مصر تخسر من أوزباكستان

سقط المنتخب الوطني المصري في فخ الهزيمة أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" ضمن فعاليات بطولة كأس العين الدولية الودية، المقامة في الإمارات خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر.

هزيمة مفاجئة لمصر أمام أوزبكستان في بطولة كأس العين الدولية

وشهدت البطولة مشاركة أربعة منتخبات هي؛ مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران، حيث سبق للمنتخب الإيراني أن تأهل للنهائي بعد الفوز على الرأس الأخضر بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي مساء الخميس.

وبهذا، سيواجه منتخب إيران نظيره أوزبكستان في المباراة النهائية، بينما سيلعب المنتخب المصري ضد الرأس الأخضر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ومن المقرر أن تُقام مواجهة مصر وكاب فيردي يوم 17 نوفمبر على ملعب "هزاع بن زايد" في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقدم موقع يلا كورة عبر صفحته على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل المباراة، مع تسليط الضوء على أسباب الخسارة، بمشاركة مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي، لتوضيح أبرز نقاط القوة والضعف في أداء المنتخب الوطني خلال اللقاء.

انتظروا البث المباشر بعد قليل..

منتخب مصر الإمارات أوزبكستان الرأس الأخضر كأس العين الدولية

