تحدث أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما عن وداع كأس العالم للناشئين بعد الخسارة أمام سويسرا، اليوم الجمعة.

وخسر منتخب مصر أمام سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين والتي تستضيفها قطر.

وقال مدرب منتخب مصر للناشئين في تصريحات عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "الحمد لله على كل شيء، أشكر جماهير مصر، بذلنا أقصى جهد وكنا نريد أن نسعدهم في المونديال".

وأضاف: "كان لدي قصور في بعض المراكز لأسباب تتعلق بالإصابات والإيقافات ولكن لا أضع أعذارا للهزيمة والخروج أمام سويسرا".

وأكمل: "قدمنا لاعبين مميزين ويمكنهم اللعب مع أنديتهم بل ويستطيعون الاحتراف أيضًا، وسمعت أن أكثر من لاعب يمكنه أن يخوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة".

وتابع: "أنا حزين لأننا كنا نريد الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال، تعبنا واجتهدنا ولكن هذه كرة القدم".

وعبر أحمد الكاس عن حزنه الشديد لوفاة محمد صبري، قائلًا: تلقينا خبرا كان صعبًا للغاية بوفاة محمد صبري وكانت صدمة بالنسبة لي لأنه كان صديق وأخ، وأقدم التعازي لأسرة الكرة المصرية وأتمنى أن يلهمنا الله ويلهم أسرته الصبر والسلوان".