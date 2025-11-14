المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

0 2
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
أنجـــــولا

أنجـــــولا

0 2
18:00
الأرجنتين

الأرجنتين

كأس العالم تحت 17 عاما
أمريكا

أمريكا

1 1
(3 - 4)
17:45
المغرب

المغرب

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

22 26
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
السعودية

السعودية

1 0
18:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
15:00
مصر

مصر

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

3 2
18:45
الأردن

الأردن

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

3 2
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

مدرب منتخب مصر يتحدث عن وداع كأس العالم للناشئين.. ووفاة محمد صبري

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:23 م 14/11/2025
أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين

أحمد الكاس مدرب منتخب مصر للناشئين

تحدث أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما عن وداع كأس العالم للناشئين بعد الخسارة أمام سويسرا، اليوم الجمعة.

وخسر منتخب مصر أمام سويسرا بنتيجة 3-1 في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين والتي تستضيفها قطر.

وقال مدرب منتخب مصر للناشئين في تصريحات عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة: "الحمد لله على كل شيء، أشكر جماهير مصر، بذلنا أقصى جهد وكنا نريد أن نسعدهم في المونديال".

وأضاف: "كان لدي قصور في بعض المراكز لأسباب تتعلق بالإصابات والإيقافات ولكن لا أضع أعذارا للهزيمة والخروج أمام سويسرا".

وأكمل: "قدمنا لاعبين مميزين ويمكنهم اللعب مع أنديتهم بل ويستطيعون الاحتراف أيضًا، وسمعت أن أكثر من لاعب يمكنه أن يخوض تجربة الاحتراف في الفترة المقبلة".

وتابع: "أنا حزين لأننا كنا نريد الوصول إلى أبعد نقطة في المونديال، تعبنا واجتهدنا ولكن هذه كرة القدم".

وعبر أحمد الكاس عن حزنه الشديد لوفاة محمد صبري، قائلًا: تلقينا خبرا كان صعبًا للغاية بوفاة محمد صبري وكانت صدمة بالنسبة لي لأنه كان صديق وأخ، وأقدم التعازي لأسرة الكرة المصرية وأتمنى أن يلهمنا الله ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

منتخب مصر كأس العالم للناشئين منتخب سويسرا أحمد الكاس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    80
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

