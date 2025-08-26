المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 0
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ثنائي مصري يقود طاقم حكام نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:44 م 26/08/2025
محمود عاشور

محمود عاشور

يظهر الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تقام مباراة السودان ضد مدغشقر في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين.

ناجي وعاشور في طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر

ووفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فإن الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور يظهران ضمن طاقم مباراة السودان ومدغشقر المكون من المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان.

وسيكون محمود ناجي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب والسنغال في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويقام نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

 

 

السودان مدغشقر محمود عاشور أمم أفريقيا للمحليين محمود ناجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg
< script type = "application/ld+json" > { "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "url": "https://www.yallakora.com/afcon/2958/news/521438/-ثنائي-مصري-يقود-طاقم-حكام-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا-للمحليين", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "سليمان غريب", "url": "https://www.yallakora.com/writer-articles/%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%a8/271" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "name" : "يلا كورة", "logo":{ "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/staticimages/yklogo.png"}, "sameAs": ["https://www.facebook.com/Yallakora", "https://x.com/yallakoranow", "https://www.youtube.com/channel/UC7N7DXktAhFpRpYb3B6Hnxg", "https://www.instagram.com/yallakora/", "https://www.tiktok.com/@yallakora.com"] }, "inLanguage": "ar", "headline":" ثنائي مصري يقود طاقم حكام نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين", "alternativeHeadline":" ثنائي مصري يقود نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين", "description": "يظهر الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين. ", "articleSection": "كأس الأمم الأفريقية", "thumbnailUrl": "https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/20/عاشور2024_12_20_22_35.webp", "keywords": "محمود ناجي-محمود عاشور-أمم أفريقيا للمحليين-السودان-مدغشقر", "mainEntityOfPage": "https://www.yallakora.com/afcon/2958/news/521438/-ثنائي-مصري-يقود-طاقم-حكام-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا-للمحليين", "articleBody": "يظهر الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.ومن المقرر أن تقام مباراة السودان ضد مدغشقر في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين.ناجي وعاشور في طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقرووفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فإن الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور يظهران ضمن طاقم مباراة السودان ومدغشقر المكون من المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان.وسيكون محمود ناجي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو.ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب والسنغال في الثامنة والنصف مساء اليوم.ويقام نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة&nbsp;&nbsp;", "image": { "@type":"ImageObject","url":"https://media.gemini.media/img/yallakora/normal//2024/12/20/عاشور2024_12_20_22_35.webp"}, "dateCreated" : "2025 - 08 - 26T12:44: 00+03:00", "dateModified" : "2025-08-26T12:49:31+03:00", "datePublished" : "2025-08-26T12:44:00+03:00" }