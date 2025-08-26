يظهر الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ومن المقرر أن تقام مباراة السودان ضد مدغشقر في الخامسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين.

ناجي وعاشور في طاقم حكام مباراة السودان ومدغشقر

ووفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فإن الثنائي المصري محمود ناجى ومحمود عاشور يظهران ضمن طاقم مباراة السودان ومدغشقر المكون من المغربي محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه كلا من جيلان بونجيلي نيلا مساعد أول، وجويل ونكا دو مساعد ثان.

وسيكون محمود ناجي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم مساعد لتقنية الفيديو.

ومن المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي الآخر بين المغرب والسنغال في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويقام نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس.

طالع مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة