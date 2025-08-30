خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر له بعد غد السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم مراسل يلا كورة أن المران جاء قويا واستمر قرابة ساعتين تحت أنظار محمود الخطيب، رئيس النادي.

ولم يتحدث الخطيب مع الإسباني خوسيه ريبييرو في أمور تتعلق بكرة القدم، واكتفيا بالمصافحة ونقاش بعيد عن الكرة.

وألقى ريبييرو محاضرة قبل المران داخل قاعة الاجتماعات بالتتش شهدت شرح لطريقة لعب بيراميدز، وحذر ريبيرو لاعبيه من أن بيراميدز تعرض للخسارة في المباراة الأخيرة، لذا يبحث عن التعويض ضد الأهلي.

وبدأ المران بشق بدني شارك فيه إمام عاشور، ثم تدريبات تخصصية على الاختراق عبر الأطراف ومن العمق، كما ركز المدير الفني على تغيير المراكز في الثلاثي خلف رأس الحربة بمن فيهم أشرف بن شرقي.

وشهد المران مشاركة إمام عاشور في الجزء الأول والثاني من المران بينما لم يشارك في التقسيمة الرئيسية لأنه حتى الآن يبتعد عن الالتحامات، فيما أدى مروان عطية ومحمد شكري وياسر إبراهيم تدريبات خاصة.

ويحاول ياسين مرعي مدافع الفريق إقناع الجهاز الطبي بقدرته على المشاركة في المباراة، ولكن تم رفضه نزوله للمران الجماعي لعدم جاهزيته وسوف يبدأ المشاركة بداية من الغد، ولكنه لن يكون ضمن القوام الرئيسي لمباراة بيراميدز.

