تحت أنظار الخطيب.. يلا كورة يكشف تفاصيل المران الرئيسي للأهلي استعدادا لبيراميدز

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:31 م 28/08/2025
استقبال الخطيب للمدرب الجديد

الخطيب وريبييرو

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي صباح اليوم على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر له بعد غد السبت باستاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم مراسل يلا كورة أن المران جاء قويا واستمر قرابة ساعتين تحت أنظار محمود الخطيب، رئيس النادي.

حكاية أزمة حامد حمدان في بتروجيت

ولم يتحدث الخطيب مع الإسباني خوسيه ريبييرو في أمور تتعلق بكرة القدم، واكتفيا بالمصافحة ونقاش بعيد عن الكرة.

وألقى ريبييرو محاضرة قبل المران داخل قاعة الاجتماعات بالتتش شهدت شرح لطريقة لعب بيراميدز، وحذر ريبيرو لاعبيه من أن بيراميدز تعرض للخسارة في المباراة الأخيرة، لذا يبحث عن التعويض ضد الأهلي.

وبدأ المران بشق بدني شارك فيه إمام عاشور، ثم تدريبات تخصصية على الاختراق عبر الأطراف ومن العمق، كما ركز المدير الفني على تغيير المراكز في الثلاثي خلف رأس الحربة بمن فيهم أشرف بن شرقي.

هدف نجوموها في نيوكاسل ليس بالصدفة

وشهد المران مشاركة إمام عاشور في الجزء الأول والثاني من المران بينما لم يشارك في التقسيمة الرئيسية لأنه حتى الآن يبتعد عن الالتحامات، فيما أدى مروان عطية ومحمد شكري وياسر إبراهيم تدريبات خاصة.

ويحاول ياسين مرعي مدافع الفريق إقناع الجهاز الطبي بقدرته على المشاركة في المباراة، ولكن تم رفضه نزوله للمران الجماعي لعدم جاهزيته وسوف يبدأ المشاركة بداية من الغد، ولكنه لن يكون ضمن القوام الرئيسي لمباراة بيراميدز.

جدول مباريات اليوم

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بيراميدز

