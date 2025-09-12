أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، بدء العد التنازلي الرسمي لبطولة أمم أفريقيا 2025، حيث لم يتبق عليها سوى 100 يوم.

وتستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر من العام الحالي حتى 18 يناير عام 2026.

تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2025

وكشف "كاف" بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية عن عملية بيع التذاكر وعدد من المبادرات لتحسين تجربة المشجعين.

وستُطرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) للبيع في 25 سبتمبر الجاري.

وستكون التذاكر متاحة عبر موقع الكاف، ولكن يمكن للمشجعين التسجيل عبر الإنترنت من 12 إلى 24 سبتمبر 2025 لتلقي إشعار بموعد فتح باب المبيعات.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق تطبيق "Yalla " يوم 25 سبتمبر، والذي سيكون البوابة الرئيسية للمشجعين، ويجب على كل حامل تذكرة التسجيل للحصول على بطاقة مشجع (Fan ID) عبر التطبيق، ما يتيح دخولًا سلسًا إلى الملاعب ومناطق المشجعين.

كما سيقدم التطبيق خدمة التأشيرة الإلكترونية (E-Visa) لبطولة أمم أفريقيا، مما يتيح للمشجعين من جميع أنحاء العالم التقديم رقميًا.

وسيوفر التطبيق تحديثات فورية، ومعلومات مخصصة، ومحتوى حصري عن البطولة، ما يجعل المغرب 2025 النسخة الأكثر اتصالًا للجماهير في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

مراحل بيع التذاكر ورحلة الشراء:

المرحلة الأولى: 25 سبتمبر – 27 سبتمبر.. نافذة بيع حصرية لحاملي بطاقات VISA.

27 سبتمبر.. فتح البيع للجمهور العام بجميع وسائل الدفع.. (نسبة 30% فقط من سعة الملاعب).

المرحلة الثانية: 21 أكتوبر – 23 أكتوبر.. نافذة بيع ثانية حصرية لحاملي بطاقات VISA

23 أكتوبر: فتح البيع للجمهور العام، بجميع وسائل الدفع.. (يتم طرح نسبة إضافية قدرها 30% من سعة الملاعب).

المرحلة الثالثة: 21 نوفمبر 2025.. طرح تذاكر جميع المباريات، بجميع وسائل الدفع.

دعم الجماهير: الخطوط الملكية المغربية

الخطوط الملكية المغربية هي الشريك العالمي الرسمي والناقل الجوي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، ستوفر دعمًا كبيرًا للجماهير.

وتُضيف شركة الطيران أكثر من 660 رحلة إضافية، مما يزيد السعة بأكثر من 50%.

كما ستُتاح باقات خاصة للجاليات الأفريقية في الخارج المسافرين عبر الدار البيضاء، مما يتيح لهم فرص حضور مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025.

قرعة كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.