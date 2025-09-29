أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، تعيين الفرنسي باتريس بوميل كمدير فني جديد للمنتخب الأنجولي قبل بطولة كأس أمم أفريقيا.

وتقام بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 22 ديسمبر إلى 18 يناير 2026 في المغرب.

ويتواجد منتخب أنجولا مع مصر في مجموعة واحدة بكأس أمم إفريقيا إلى جانب جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

باتريس بوميل مدربا فنيا لمنتخب أنجولا

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأنجولي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للمدرب الفرنسي وعلق عليها: "نرحب بالمدرب باتريس بوميل".

ويتولى باتريس بوميل مهمة تدريب منتخب أنجولا، خلفاً للبرتغالي بيدرو جونسالفيس.

وكان الاتحاد الأنجولي لكرة القدم، أعلن إنهاء التعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس مدرب المنتخب.

ويعتبر تدريب منتخب أنجولا، هو المحطة الرابعة لباتريس بوميل كمدير فني، بعد أن درب منتخب المغرب تحت 23 عاماً، كوت ديفوار، مولودية الجزائر وأم صلال القطري.