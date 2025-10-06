المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منتخب مصر يترقب.. هل ينوي كاف إبعاد المغرب من استضافة أمم أفريقيا؟

محمد جلال

محمد جلال

06:17 م 06/10/2025
قرعة أمم أمم أفريقيا

أمم أفريقيا

رد باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على شائعة نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية من المغرب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ونادت بعض الأصوات بضرورة نقل بطولة كأس الأمم الأفريقية من المغرب الذي يمر فترة سياسية في الوقت الحالي.

وقال موتسيبي في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين: "المغرب هو الخطة أ، والخطة ب، والخطة ج"، في إشارة إلى أنه لن يتم نقل البطولة بعيدا عن المغرب.

وأضاف: "كانت لدي أسئلة حول ما يحدث في المغرب وموقفنا، وموقفنا واضح للغاية: المغرب هو الخطة أ، والمغرب هو الخطة ب، والمغرب هو الخطة ج."

وأكمل: "نحن واثقون تمامًا من أننا، كاتحاد أفريقي لكرة القدم، سنتعاون ونعمل مع الحكومة (المغربية) والشعب وكل المواطنين وكل شعب المغرب لاستضافة أنجح بطولة لكأس الأمم الأفريقية في التاريخ".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "أنجولا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

ومن المفترض أن يبدأ منتخب مصر البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر ثم جنوب أفريقيا يوم 26 من نفس الشهر في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل ان يختتم المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29.

منتخب مصر المغرب كاف موتسيبي كأس الأمم الأفريقية 2025

