كلام فى الكورة
بتواجد منتخب مصر.. كاف يكشف أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:54 ص 13/10/2025
كأس أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسعار تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تقام في المغرب.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية برفقة منتخبات جنوب أفريقيا، زيمبابوي وأنجولا.

وحدد "كاف" أسعار تذاكر مباريات البطولة الأفريقية بداية من المباراة الافتتاحية وحى المباراة النهائية.

وخصص "كاف" 7 مباريات استثنائية تعتبر هي مباريات القمة في دور المجموعات، ولها أسعار تذاكر خاصة.

وجاءت مباريات القمة كالتالي:

- المغرب ومالي (الجولة الثانية).
- مصر وجنوب أفريقيا (الجولة الثانية).
- نيجيريا وتونس (الجولة الثانية).
- الجزائر وبوركينا فاسو (الجولة الثانية).
- كوت ديفوار والكاميرون (الجولة الثانية).
- السنغال والكونغو الديمقراطية (الجولة الثانية).
- زامبيا والمغرب (الجولة الثالثة).

أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

المباراة الافتتاحية: الفئة الأولى: 500 درهم مغربي، الفئة الثانية: 300 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 150 درهم مغربي.

مباريات القمة في دور المجموعات: الفئة الأولى: 400 درهم مغربي، الفئة الثانية: 250 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 100 درهم مغربي.

مباريات دور المجموعات: الفئة الأولى: 300 درهم مغربي، الفئة الثانية: 200 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 100 درهم مغربي.

دور الـ16 ومباراة تحديد المركز الثالث: الفئة الأولى: 500 درهم مغربي، الفئة الثانية: 300 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 150 درهم مغربي.

ربع النهائي: الفئة الأولى: 600 درهم مغربي، الفئة الثانية: 400 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 200 درهم مغربي.

نصف النهائي: الفئة الأولى: 800 درهم مغربي، الفئة الثانية: 500 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 300 درهم مغربي.

النهائي: الفئة الأولى: 900 درهم مغربي، الفئة الثانية: 600 درهم مغربي، الفئة الثالثة: 400 درهم مغربي.

منتخب مصر كاف كأس أمم أفريقيا 2025

