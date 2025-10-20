المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

31 20
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 4
19:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

3 0
21:15
الغرافة

الغرافة

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 0
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 5
19:00
تراكتور

تراكتور

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

0 0
22:00
فالنسيا

فالنسيا

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

تحضيرًا لأمم أفريقيا.. اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:09 م 20/10/2025
حسام حسن

هاني أبو ريدة رفقة حسام وإبراهيم حسن

اجتمع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، من أجل التنسيق بشأن معسكر الفراعنة في نوفمبر المقبل.

ونجح التوأم حسام وإبراهيم حسن، في تحقيق المهمة الأولى ببلوغ كأس أمم أفريقيا بالمغرب، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكة وكندا والمكسيك.

وينتظر منتخب مصر، تحت قيادة التوأم، تحديًا خاصًا بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري، حيث ترتكز آمال الفراعنة على التتويج باللقب الغائب منذ 2010.

اجتماع بين اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر

عقد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز منتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، للتنسيق سويًا بشأن معسكر شهر نوفمبر قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحضر الاجتماع التنسيقي محمد الشربيني عضو مجلس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري.

وتضمن الاجتماع الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول، والتحضير بشأن بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2026.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن اتحاد الكرة هاني أبو ريدة إبراهيم حسن أمم أفريقيا

