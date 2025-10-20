اجتمع هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع جهاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن، من أجل التنسيق بشأن معسكر الفراعنة في نوفمبر المقبل.

ونجح التوأم حسام وإبراهيم حسن، في تحقيق المهمة الأولى ببلوغ كأس أمم أفريقيا بالمغرب، والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكة وكندا والمكسيك.

وينتظر منتخب مصر، تحت قيادة التوأم، تحديًا خاصًا بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري، حيث ترتكز آمال الفراعنة على التتويج باللقب الغائب منذ 2010.

اجتماع بين اتحاد الكرة وجهاز منتخب مصر

عقد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، اجتماعًا تنسيقيًا مع جهاز منتخب مصر، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، للتنسيق سويًا بشأن معسكر شهر نوفمبر قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحضر الاجتماع التنسيقي محمد الشربيني عضو مجلس اتحاد الكرة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وطارق سليمان المدرب العام، ووليد بدر المدير الإداري.



وتضمن الاجتماع الحديث عن الترتيبات الخاصة بالمنتخب الأول، والتحضير بشأن بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم 2026.