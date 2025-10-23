المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حلم الثامنة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:36 م 23/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

للتعرف على مجموعات بطولة أمم أفريقيا اضغط هنا

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية بجانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

ويستضيف ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، مباريات المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.

وفيما يلي، جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً

يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار يحمل لقب كأس أمم أفريقيا 2023 بعدما تفوق في المباراة النهائية على حساب نيجيريا.

وكان منتخب مصر ودع النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتطلع منتخب الفراعنة لإنهاء سنوات العجاف بالتتويج بأمم أفريقيا بعد غياب 15 عاما، حيث فاز بالبطولة (7 مرات)، وما زال يبحث عن اللقب الثامن.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن محمد صلاح مرموش المغرب 2025 مباريات أمم أفريقيا مباريات مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg