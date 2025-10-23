أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

للتعرف على مجموعات بطولة أمم أفريقيا اضغط هنا

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية بجانب منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

ويستضيف ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية، مباريات المجموعة الثانية في أمم أفريقيا.

وفيما يلي، جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً

يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار يحمل لقب كأس أمم أفريقيا 2023 بعدما تفوق في المباراة النهائية على حساب نيجيريا.

وكان منتخب مصر ودع النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا من دور الـ16 عقب خسارته بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

ويتطلع منتخب الفراعنة لإنهاء سنوات العجاف بالتتويج بأمم أفريقيا بعد غياب 15 عاما، حيث فاز بالبطولة (7 مرات)، وما زال يبحث عن اللقب الثامن.