"أكثر من ربع مليون".. رقم قياسي جديد في بيع تذاكر أمم أفريقيا 2025

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:11 م 25/10/2025
أمم أفريقيا 2025

أمم أفريقيا 2025

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن تسجيل رقم قياسي جديد في عملية بيع التذاكر الخاصة ببطولة أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا في المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر أمم أفريقيا بدأت اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر

مبيعات قياسية لتذاكر أمم أفريقيا

وشهدت الأيام الثلاثة الأولى من فترة المبيعات الأولية بيع أكثر من 250 ألف تذكرة ، وهو رقم قياسي جديد لكل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وكأس الأمم الأفريقية.

ومثلت المرحلة الأولى ثلث إجمالي سعة الملاعب في مختلف المواقع، وشملت عمليات شراء التذاكر من 135 دولة.

للتعرف على مجموعات بطولة أمم أفريقيا اضغط هنا

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا

يشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2025 ضمن المجموعة الثانية بجانب زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وفيما يلي، جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025:

- الجولة الأولى: منتخب مصر ضد زيمبابوي في 22 ديسمبر.. العاشرة مساءً

- الجولة الثانية: منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا في 26 ديسمبر.. الخامسة مساءً

- الجولة الثالثة: منتخب مصر ضد أنجولا في 29 ديسمبر.. السادسة مساءً

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا أمم أفريقيا المغرب 2025 تذاكر أمم أفريقيا

