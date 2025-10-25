كشف مصدر لـ يلا كورة، عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "يلتقي منتخب مصر مع نظيره أوزبكستان، في افتتاح مشواره بالبطولة، التي تنطلق يوم 10 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "وسيواجه منتخب مصر الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وإلى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا، بجانب كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.