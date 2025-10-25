المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف تفاصيل مشاركة منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:09 م 25/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف مصدر لـ يلا كورة، عن تفاصيل مشاركة منتخب مصر، في بطولة الإمارات الودية، التي تستضيفها دبي، خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة: "يلتقي منتخب مصر مع نظيره أوزبكستان، في افتتاح مشواره بالبطولة، التي تنطلق يوم 10 نوفمبر المقبل".

وأضاف: "وسيواجه منتخب مصر الفائز من مباراة إيران وكاب فيردي".

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وإلى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثانية بأمم أفريقيا، بجانب كل من، أنجولا، وجنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر بطولة الإمارات الودية مباراة مصر وأوزبكستان

