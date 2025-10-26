كشف عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية، سبب هجومه على أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأسبق.

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، وأكد أنه علم بأن أحمد ناجي كان سبباً في قرار جلوسه احتياطياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018.

وقال صاحب الـ52 عاما: "علمت بعد 5 سنوات أن أحمد ناجي سبب جلوسي احتياطياً ولذلك حسبنت عليه على الهواء، ولكن في النهاية أنا اللي لعبت".

شاهد ما قاله عصام الحضري في الفيديو التالي: