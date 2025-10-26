المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الحضري: حسبنت على أحمد ناجي بسبب قرار جلوسي احتياطياً (فيديو)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:31 م 26/10/2025
عصام الحضري

عصام الحضري وأحمد ناجي

كشف عصام الحضري أسطورة حراسة مرمى في الكرة المصرية، سبب هجومه على أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأسبق.

ويعد الحضري أحد أساطير كرة القدم المصرية والأفريقية لما حققه من نجاحات كثيرة ولعل أبرزها فوزه بكأس الأمم الأفريقية (4 مرات) مع الفراعنة.

ويتولى السد العالي - كما يُلقب- تدريب حراسة المرمى في منتخب مصر المشارك في كأس العرب والذي يقوده فنيًا حلمي طولان.

وحل الحضري ضيفًا على برنامج "ماتش بوكس" على موقع "يلا كورة"، وأكد أنه علم بأن أحمد ناجي كان سبباً في قرار جلوسه احتياطياً في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018.

وقال صاحب الـ52 عاما: "علمت بعد 5 سنوات أن أحمد ناجي سبب جلوسي احتياطياً ولذلك حسبنت عليه على الهواء، ولكن في النهاية أنا اللي لعبت".

شاهد ما قاله عصام الحضري في الفيديو التالي:

مباراة مصر القادمة
الأهلي منتخب مصر عصام الحضري ماتش بوكس

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

