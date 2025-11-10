المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"قلب أفريقيا النابض".. الكشف عن كرة كأس الأمم 2025 (صور)

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:12 م 10/11/2025
أمم أفريقيا

كأس أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل و18 يناير من العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.

ونشر كاف صورا ومقطع فيديو للكرة الجديدة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مع تعليق "قلب أفريقيا النابض".

كما نشرت شركة "بوما" المصنعة للكرة صورا لها مع تعليق "مصممة لتحمل أحلام القارة".

جدير بالذكر أن هذه ستكون النسخة الرابعة على التوالي التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كرة كأس أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg