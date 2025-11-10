"قلب أفريقيا النابض".. الكشف عن كرة كأس الأمم 2025 (صور)

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 خلال الفترة بين 21 ديسمبر المقبل و18 يناير من العام المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.

ونشر كاف صورا ومقطع فيديو للكرة الجديدة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مع تعليق "قلب أفريقيا النابض".

كما نشرت شركة "بوما" المصنعة للكرة صورا لها مع تعليق "مصممة لتحمل أحلام القارة".

جدير بالذكر أن هذه ستكون النسخة الرابعة على التوالي التي تقام بمشاركة 24 منتخبا.

وينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وأنجولا.

