اجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالمدرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر المدير الإداري، اليوم الإثنين في الإمارات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية التي تستضيفها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بمدينة دبي، ضمن تحضيراته لمنافسات كأس أمم أفريقيا في نهاية العام الجاري.

اجتماع مع حسام حسن

حرص أشرف صبحي وهاني أبو ريدة، على الاطمئنان على التحضيرات الخاصة بمعسكر المنتخب المقام في مدينة العين الإماراتية، استعدادا للمشاركة في دورة ودية تضم منتخبات أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

وشهدت الجلسة الحديث عن الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر انطلاقها يوم 21 ديسمبر بالمغرب، بالإضافة إلى تحضيرات المشاركة في كأس العالم 2026.

وأكد الثنائي أشرف صبحي وهاني أبو ريدة من جانبهم، على دعم وزارة الرياضة واتحاد الكرة للمنتخب وتوفير جميع المتطلبات استعدادا للمشاركة في مسابقتي كأس أمم أفريقيا وكأس العالم.

كان قد حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعد تربعه على قمة المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 14 نقطة، وصعد الفراعنة إلى كأس العالم، بعد تصدر المجموعة الأولى من تصفيات المونديال برصيد 26 نقطة.