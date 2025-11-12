يبدأ منتخب مصر الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، خلال فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري، ولا يزال يشغل ذهنه عدة أمور فنية لم يحسمها خلال المرحلة الماضية.



وربما تعد خطة حسام حسن هي أكثر الأمور المتغيرة في المنتخب الوطني، حيث اعتمد على عدة خطط بين البدأ بثلاثي دفاع في بعض المباريات الصعبة، أو الاعتماد على رباعي دفاعي بصورة طبيعية.



ودفع حسام حسن بعدة لاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم المعتادة، مثل ظهور تريزيجيه في مركز "الوينج باك ليفت"، أو مشاركة حمدي فتحي كمدافع ثالث، وربما سيفكر المدير الفني لمنتخب مصر في الاعتماد على أساليب متعددة وفقًا لمنافسيه في البطولة القارية المنتظرة.

وعلى صعيد الأسماء، لم يستقر حسام حسن على هوية المهاجم الأساسي لمنتخب مصر، بعدما دفع بأسامة فيصل في بعض المواجهات، ثم لجأ للاعتماد على مصطفى محمد في لقاءات آخرى.

وفاجئ حسام حسن الجميع بالاعتماد على عمر مرموش في مركز المهاجم الصريح ضد بوركينا فاسو خارج ملعبه، لكن إصابة الأخير دفعته لاستبداله مبكرًا، لكن مع عودته قد يلجأ مدرب الفراعنة للفكرة ذاتها مجددًا.

وفي مركز قلب الدفاع لا يزال منتخب مصر يفتقد لخدمات نجمه الشاب محمد عبد المنعم، ألذي أبعدته إصابة الرباط الصليبي عن الملاعب منذ فترة طويلة، لكنه اقترب من العودة للمشاركة مع ناديه نيس، حسبما أوضخ مؤخرًا.

ولكن عودة عبد المنعم ستكون متأخرة بعض الشيء، مما يجعل حسام حسن في حيرة على صعيد مركز قلب الدفاع الثاني، الذي سيزامل رامي ربيعة أحد العناصر الأساسية في تشكيل العميد منذ توليه قيادة الفراعنة.



واعتمد حسام حسن على عدة أسماء مختلفة في المباريات الماضية، أبرزهم خالد صبحي وياسر إبراهيم المستبعد من المعسكر الحالي، بالإضافة لحسام عبد المجيد، كما يظهر اسم محمد إسماعيل في قائمة المنتخب الوطني لأول مرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.