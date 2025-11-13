المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أبو ريدة يتحدث عن.. طموحات منتخب مصر.. مباريات الفراعنة الودية.. وتنظيم مستقبلي لأمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:49 ص 13/11/2025
هاني أبو ريدة

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن معسكر الفراعنة الحالي سيشهد منح حسام حسن مدرب منتخب مصر الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، متطرقًا للحديث عن المشاركة في بطولة العين الودية استعدادًا للمشاركة بكأس أمم أفريقيا.

وقال هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عبر قناة أون سبورت: "نحن في فترة إعداد حاليًا، ولدينا ودية آخرى قبل بطولة أمم أفريقيا مباشرة، ونتمنى أن يكون أبناؤنا بحالة جيدة دون إصابات أو مشاكل".

وتابع: "اللاعبون والجهاز الفني متفائلون، ونحن نوفر لهم كل ما يطلبونه، ولا نبخل عليهم بأي شيء".

وأكمل: "سنواجه منتخبين تأهلا لكأس العالم منذ المرحلة الأولى، هناك بعض الوجوه الجديدة التي سيدفع بها الكابتن حسام حسن، وهي فرصة جيدة لذلك، هو لا يفكر في النتيجة بقدر تركيزه على إعداد اللاعبين لتمثيل مصر بأفضل صورة في بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الوقت أصبح ضيق، لن نستطيع خوض مباراة آخرى بعد لقاء نيجيريا، وسوف نسافر بعد ذلك إلى المغرب، لأن الجهاز الفني سيركز على الجانب البدني في المراحل الأخيرة قبل البطولة".

وزاد: "لدينا مواجهات قوية في شهر مارس، استعدادًا لكأس العالم، خاصة أنه سيتم تأكيد برنامج الإعداد للمونديال بعد القرعة التي ستقام في ديسمبر، حيث سنخوض مباريات في مارس ثم مايو ويونيو".

وأتم: "نريد الوصول لأبعد مرحلة في أمم أفريقيا، والجميع ينتظر فوز منتخبنا بمباراة في كأس العالم، والوصول لمرحلة أبعد وهذا هدفنا الأكبر، وقد يكون هناك توجه لاستضافة بطولة كأس الأمم بعد عام 2030".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر هاني أبو ريدة أمم أفريقيا

