يبدو أن صلاح محسن مهاجم النادي المصري البورسعيدي غير محظوظ على المستوى الدولي بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع منتخب مصر.

وعاد صلاح محسن لصفوف منتخب مصر في معسكر نوفمبر الجاري بعد سنوات من الغياب وذلك بعد تألقه هذا الموسم وتصدره لقائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 5 أهداف.

وكان صلاح قريبًا من الانضمام للفراعنة في معسكر أكتوبر الماضي لولًا الإصابة التي تعرض لها مع فريقه المصري.

وشارك صاحب الـ27 عاما في ودية مصر ضد أوزبكستان، أمس الجمعة، كبديل لمدة 22 دقيقة، وانتهى اللقاء بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر أن صلاح محسن تعرض للإصابة في العضلة الخلفية.

وسيكون صلاح خارج مباراة كاب فيردي الودية يوم الإثنين المقبل في لقاء المركز الثالث ضمن بطولة كأس العين الدولية.

ولم يخض صلاح محسن سوى 130 دقيقة مع منتخب مصر، علمًا أن أول ظهور رسمي له مع الفراعنة كان ضد النيجر في عام 2018.

وبعيدًا أن صلاح لا يعد من العناصر الأساسية لمنتخب مصر إلا أنه كان يحلم بالتواجد في بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم ولكن يبدو أن هذا سيكون صعبًا بسبب إصاباته الأخيرة.

وقال صلاح محسن في نهاية شهر أكتوبر الماضي: "أحلم بالتواجد مع منتخب مصر الأول في أمم أفريقيا وكأس العالم، والعودة للمنتخب أمر كبير ومهم بالتأكيد".

وأضاف: "في الموسم الماضي قدمت أداءً جيدًا مع المصري والموسم الحالي أسير بشكل جيد، وأدائي يتطور بالمشاركة المتتالية (امنحني الثقة واللعب ومش هشوف حد)، بالنسبة لي استمرار اللعب هو أهم شيء بكل تأكيد".