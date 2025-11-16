المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
Advertisement
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

استبعاد يورتشيتش وحسام حسن.. سيطرة مغربية على سباق أفضل مدرب في أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:59 م 16/11/2025
محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا

محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عامًا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، والتي شهدت استبعاد كلا من كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وضمت قائمة الكاف للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال عام 2025 كلا من: وليد الركراكي (منتخب المغرب)، محمد وهبي (منتخب المغرب تحت 20 عامًا)، بوبيستا (منتخب كاب فيردي).

ونجح محمد وهبي في قيادة منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب، للمرة الأولى في تاريخ أسود الأطلس، بعد أداء ونتائج رائعة، اكتسح خلالها منافسيه في المونديال.

وفي المقابل واصل الركراكي نتائجه الرائعة مع المغرب، بالصعود لنهائيات كأس العالم 2026، بينما حقق بوبيستا إنجازًا تاريخيًا بقيادة كاب فيردي للصعود للمونديال، للمرة الأولى في تاريخ منتخب بلاده.

وتم استبعاد كلا من: حسام حسن مدرب منتخب مصر، كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، سامي طرابلسي مدرب منتخب تونس، معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، بابي ثياو مدرب منتخب السنغال وروموالد راكونتدراب مدرب منتخب مدغشقر للمحليين.

مباراة المغرب القادمة
حسام حسن وليد الركراكي محمد وهبي

