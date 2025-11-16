أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، والتي شهدت استبعاد كلا من كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وضمت قائمة الكاف للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا خلال عام 2025 كلا من: وليد الركراكي (منتخب المغرب)، محمد وهبي (منتخب المغرب تحت 20 عامًا)، بوبيستا (منتخب كاب فيردي).

ونجح محمد وهبي في قيادة منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب، للمرة الأولى في تاريخ أسود الأطلس، بعد أداء ونتائج رائعة، اكتسح خلالها منافسيه في المونديال.

وفي المقابل واصل الركراكي نتائجه الرائعة مع المغرب، بالصعود لنهائيات كأس العالم 2026، بينما حقق بوبيستا إنجازًا تاريخيًا بقيادة كاب فيردي للصعود للمونديال، للمرة الأولى في تاريخ منتخب بلاده.

وتم استبعاد كلا من: حسام حسن مدرب منتخب مصر، كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز، طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، سامي طرابلسي مدرب منتخب تونس، معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، بابي ثياو مدرب منتخب السنغال وروموالد راكونتدراب مدرب منتخب مدغشقر للمحليين.