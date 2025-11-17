المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تريزيجيه: صلاح كان سيعتزل دوليًا بعد خسارة السنغال.. وسنحارب للفوز بأمم أفريقيا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:10 ص 17/11/2025
تريزيجيه وصلاح

محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح

كشف محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، عن أن محمد صلاح كان ينوي اعتزال اللعب الدولي، عقب الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، والفشل في التأهل لمونديال قطر 2022، مشيرًا إلى أن الفراعنة سيقاتلون للتتويج بلقب بطولة أمم أفريقيا المقبلة.

وقال تريزيجيه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "محمد صلاح بكى بعد الخسارة من السنغال، وأخبرني في غرف الملابس أنه سيعتزل دوليًا، وقالي أنا مش مصدق أننا مش هنروح كأس العالم 2022، هو صديقي وأخي وفي نفس الوقت مثلي الأعلى الذي أتعلم منه".

وتابع: "تشعر أن حسام حسن لاعبًا معنا، يمنحك دفعة قوية للغاية، أتمنى له التوفيق، والمنتخب يستحق الدعم من الإعلام والجماهير".

وواصل: "كنت أريد اللحاق بمعسكر منتخب مصر، وأجريت أشعة رنين فجرًا بعد السوبر أملًا في الانضمام للمنتخب، منتخب مصر بالنسبة لي حلم حتى لو سأشارك في مباريات ودية".

وعن تفاصيل إصابته، أوضح قائلًا: "شعرت بألم في بداية الشوط الثاني بمواجهة السوبر، وكانت الإصابة في الخلفية، قولت لنفسي دوس على نفسك، وسددت تسديدة سيئة شعرت حينها أنني سوف أؤثر بشكل سلبي على الفريق فطلبت استبدالي".

وأتم: "صلاح حاليًا في أفضل مستوياته ونريد استغلال كل هؤلاء النجوم لدينا للفوز بلقب أفريقيا، سواء كانت في المغرب أو في الصين حتى، نحن مصر الأكثر تتويجًا والذين كتبنا التاريخ، سنحارب لكي نحصد اللقب".

