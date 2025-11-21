المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بدلًا من علاء نبيل.. مصدر ليلا كورة: اتحاد الكرة يخطط لتعيين مدير فني أجنبي

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:50 ص 21/11/2025
اتحاد الكرة

الاتحاد المصري لكرة القدم

ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين مدير فني جديد للاتحاد خلال الفترة المقبلة بدلًا من علاء نبيل، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتولي المدير الفني للاتحاد مهمة وضع الاستراتيجية الفنية العامة للاتحاد، بما يتضمن برامج منتخبات الشباب والمدربين والإشراف على جميع الأنشطة الخاصة بهم.

اتحاد الكرة يفكر في توجيه الشكر لعلاء نبيل

أكد مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينوي توجيه الشكر إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وذلك عن الفترة التي قضاها في مهمته منذ العام الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اتحاد الكرة يتجه لتعيين مدير فني ألماني للاتحاد، بدلًا من علاء نبيل.

كان قد بدأ علاء نبيل مهمته كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، في فبراير 2024، خلفًا للبرتغالي نيلو فينجادا.

وأشرف علاء نبيل على منتخبات الشباب والناشئين خلال الفترة الماضية، وتولى التنسيق بينهم والإشراف الكامل عليهم.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في منافسات كأس العرب خلال الفترة المقبلة، إذ كشف عن قائمة اللاعبين التي ستغادر معه للتواجد في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر.

ويواصل منتخب مصر الأول، تحت قيادة حسام حسن، تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية العام الجاري في المغرب.

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة

