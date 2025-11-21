ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين مدير فني جديد للاتحاد خلال الفترة المقبلة بدلًا من علاء نبيل، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركة المنتخب الأول في كأس أمم أفريقيا 2025.

ويتولي المدير الفني للاتحاد مهمة وضع الاستراتيجية الفنية العامة للاتحاد، بما يتضمن برامج منتخبات الشباب والمدربين والإشراف على جميع الأنشطة الخاصة بهم.

اتحاد الكرة يفكر في توجيه الشكر لعلاء نبيل

أكد مصدر في تصريحات لـ"يلا كورة" أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينوي توجيه الشكر إلى علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وذلك عن الفترة التي قضاها في مهمته منذ العام الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، أن اتحاد الكرة يتجه لتعيين مدير فني ألماني للاتحاد، بدلًا من علاء نبيل.

كان قد بدأ علاء نبيل مهمته كمدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، في فبراير 2024، خلفًا للبرتغالي نيلو فينجادا.

وأشرف علاء نبيل على منتخبات الشباب والناشئين خلال الفترة الماضية، وتولى التنسيق بينهم والإشراف الكامل عليهم.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، للمشاركة في منافسات كأس العرب خلال الفترة المقبلة، إذ كشف عن قائمة اللاعبين التي ستغادر معه للتواجد في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر.

ويواصل منتخب مصر الأول، تحت قيادة حسام حسن، تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق نهاية العام الجاري في المغرب.