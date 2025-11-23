المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
الاتحاد

الاتحاد

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:15
الشــارقة

الشــارقة

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
18:00
البرازيل

البرازيل

الدوري الإسباني
اسبانيول

اسبانيول

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

مصدر ليلا كورة: ماركو بيتزايولي يقترب من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

أحمد عبد الباسط

كتب - أحمد عبد الباسط

09:16 م 23/11/2025
ماركو بيتزايولي

ماركو بيتزايولي

أصبح الألماني ماركو بيتزايولي قريبًا من تولّي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء نبيل الذي شغل هذا المنصب في الفترة الماضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الأحد، أن ماركو بيتزايولي سيكون المسؤول عن الإدارة الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وستتضمن مهام المدرب الألماني الإشراف على جميع المنتخبات الوطنية والمدربين، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على الأنشطة الفنية الخاصة بهم.

وكان مصدر قد كشف عبر "يلا كورة" يوم الجمعة الماضي أن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، ينوي توجيه الشكر لعلاء نبيل عن الفترة التي قضاها منذ فبراير 2024، عقب رحيل البرتغالي نيلو فينجادا.

وشغل ماركو بيتزايولي عدة مناصب إدارية وفنية خلال مسيرته، من بينها العمل في آينتراخت فرانكفورت وجالاتا سراي، كما تولّى تدريب المنتخبات العمرية الألمانية في مراحل 15 و16 و17 و18 عامًا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب بنهاية العام الجاري، بينما يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.

منتخب مصر اتحاد الكرة علاء نبيل ماركو بيتزايولي

