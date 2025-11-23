أصبح الألماني ماركو بيتزايولي قريبًا من تولّي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء نبيل الذي شغل هذا المنصب في الفترة الماضية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، اليوم الأحد، أن ماركو بيتزايولي سيكون المسؤول عن الإدارة الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وستتضمن مهام المدرب الألماني الإشراف على جميع المنتخبات الوطنية والمدربين، بالإضافة إلى الإشراف الكامل على الأنشطة الفنية الخاصة بهم.

وكان مصدر قد كشف عبر "يلا كورة" يوم الجمعة الماضي أن اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، ينوي توجيه الشكر لعلاء نبيل عن الفترة التي قضاها منذ فبراير 2024، عقب رحيل البرتغالي نيلو فينجادا.

وشغل ماركو بيتزايولي عدة مناصب إدارية وفنية خلال مسيرته، من بينها العمل في آينتراخت فرانكفورت وجالاتا سراي، كما تولّى تدريب المنتخبات العمرية الألمانية في مراحل 15 و16 و17 و18 عامًا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يستعد لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب بنهاية العام الجاري، بينما يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.