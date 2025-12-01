أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الحكام المكلفين بإدارة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وشهدت القائمة الرسمية تواجد 6 حكام مصريين للمشاركة في إدارة مباريات النسخة المقبلة من البطولة، وجاءوا على النحو التالي:

حكام الساحة: محمد معروف، أمين عمر

حكام تقنية الفيديو (VAR): محمود عاشور، حسام عزب حجاج.

المساعدون: أحمد حسام طه، محمود أبو الرجال.

وأشار اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي، إلى أنه يؤكد على اعتزازه بالثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الإفريقي لحكام مصر، بما يعكس كفاءة ومكانة التحكيم المصري على المستويين القاري والدولي.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، حيث يتواجد في المجموعة الثانية رفقة منتخبات أنجولا، زيمبابوي، وجنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع زيمبابوي يوم 22 ديسمبر المقبل، قبل أن يلعب مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من دور المجموعات، وبعدها يلتقي مع أنجولا يوم 29 من نفس الشهر في ختام دور المجموعات.