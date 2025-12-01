المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"كلنا نحب البلد".. أبو ريدة يكشف سبب عودته للاتحاد بعد الاستقالة في 2019

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:26 م 27/11/2025
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

كشف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، سبب النتائج الكارثية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 من الدور ثمن النهائي على يد منتخب جنوب أفريقيا بعد الخسارة بنتيجة 1-0.

وقال أبو ريدة في تصريحات عبر قناة النهار: "في 2019 طُلب منا تنظيم بطولة أمم أفريقيا، بعدما كانت الكاميرون ستنظمها ثم اتجهت المغرب أيضا لتنظيمها، لكن الدولة المصرية أصرت على استضافتها".

وأضاف: "في هذه الفترة خافيير أجيري كان قادمًا من أجل مشروع نسخة 2022، أجيري صاحبه سوء توفيق في كأس الأمم الأفريقية 2019، وتحملنا المسؤولية وكان طبيعيا أن نترك الاتحاد".

أما عن العودة لاتحاد الكرة في الوقت الحالي.. قال: "كل واحد منا يحب البلد وكلنا نحب خدمتها في الكرة، وطُلب مني التواجد في الفترة الحالية ولا أستطيع رفض تلك المهمة".

وأنهى: "كانت لدي أهداف منها مركز المنتخبات الوطنية، وكنت حزينا بسببه".

مباراة مصر القادمة
كأس العالم هاني أبو ريدة كأس الأمم الأفريقية 2019

