أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه حرص على دعم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه لن يرحل عن منصبه قبل كأس العالم 2026 إلا في حالة رحيله هو أيضا عن رئاسة الاتحاد، موضحًا أن الوصول لنصف نهائي أمم أفريقيا سيكون بمثابة الإنجاز لكتيبة الفراعنة.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات عبر قناة النهار: "هاني أبوريدة أعلنت دعمنا للكابتن حسام حسن، كان يحقق الانتصارات خلال الفترة الماضية، وتأهل لأمم أفريقيا ثم كأس العالم، والجماهير لم تتحمل الهزيمة رغم تجربته لبعض اللاعبين والمراكز مع وجود عدة غيابات".

وتابع: "اعتدنا على دعمنا المدير الفني، وحرصت على طمأنة حسام حسن منذ أول يوم، وتجاوزت تصريحاته السابقة، وهو أخبرني أنه كان حزينًا مني لأنه كان يرغب في قيادة المنتخب خلال وجودي، وحرصت على تجديد الثقة فيه مؤخرًا".

وأضاف: "حسام حسن لم يطلب أي تدعيمات في الجهاز الفني، وأقوم بالترتيب معه بشأن الاستعدادات لكأس العالم، وهو متفائل، ولم تحدث أي شكوى من اللاعبين، وتصريحاته تم اجتزائها بشأن مصطفى محمد، وإن شاء الله مصطفى محمد يقدم بطولة جيدة، بينما أنا أشفق على محمد عبد المنعم وموقفه من اللحاق بأمم أفريقيا، وأخبرت حسام حسن ألا يتعجل علي عودته".

وأكمل: "الحالة الوحيدة لعدم تدريب حسام حسن لمنتخب مصر في المونديال هي رحيلي أنا وهو عن مناصبنا، كرة القدم نتائج، وأتمنى أن نقع في مجموعة متوازنة بكأس العالم، ووصولنا للمربع الذهبي سيكون إنجازًا كبيرًا".

وزاد: "لم أتدخل مطلقًا في تشكيل منتخب مصر، الكابتن الجوهري كان يسألني أحيانًا، ولا أوجه نصائح لحسام حسن، ووزير الرياضة أكد دعمه ومساندته لحسام حسن وأنا كذلك".

وأتم: "أهملنا قطاعات الناشئين لفترة طويلة، عكس ما فعلت المغرب، ولا أشعر بالندم والغيرة من المغرب، وأتمنى أن نكون مثلهم، ومنتخب المغرب سيقاتل لحصد لقب أمم أفريقيا وسط جماهيره".