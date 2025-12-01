استدعاء دغموم لمعسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لأمم أفريقيا

المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

- -
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استدعاء دغموم إلى معسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لكأس أمم أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:01 م 30/11/2025
استدعاء دغموم إلى معسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لأمم أفريقيا

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم استدعاء عبد الرحيم دغموم نجم هجوم النادي المصري البورسعيدي، للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا.

منتخب الجزائر بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

استدعاء دغموم لمنتخب الجزائر

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء عبد الرحيم دغموم نجم الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب الجزائر الوطني الأول.

وينطلق معسكر المنتخب الجزائري في الخامس عشر من ديسمبر المقبل بالمركز التقني الوطني بمدينة سيدي موسى الجزائرية، وذلك ضمن استعدادات منتخب الجزائر الملقب بمحاربي الصحراء لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمملكة المغربية خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر وحتى الثامن عشر من يناير المقبلين.

وحقق النادي المصري العلامة الكاملة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز في أول جولتين من دور المجموعات، على كايزر تشيفز بنتيجة (2-1) على أرضية استاد السويس الجديد.

وكرر الفريق البورسعيدي مشواره المميز بالفوز على زيسكو الزامبي، في الجولة الثانية للبطولة الأفريقية، خارج الديار، بنتيجة (3-2)، ليجمع 6 نقاط.

 

 

مباراة الجزائر القادمة
المصري البورسعيدي منتخب الجزائر كأس أمم أفريقيا عبد الرحيم دغموم

محتوى مدفوع

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

الفيديوهات المتعلقة

استدعاء دغموم لمعسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لأمم أفريقيا

المزيد من الأخبار

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg