استدعاء دغموم لمعسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لأمم أفريقيا

استدعاء دغموم إلى معسكر منتخب الجزائر تحضيرًا لأمم أفريقيا

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم استدعاء عبد الرحيم دغموم نجم هجوم النادي المصري البورسعيدي، للانضمام لمعسكر محاربي الصحراء استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا.

منتخب الجزائر بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

استدعاء دغموم لمنتخب الجزائر

وتلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يخطرها من خلاله باستدعاء عبد الرحيم دغموم نجم الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب الجزائر الوطني الأول.

وينطلق معسكر المنتخب الجزائري في الخامس عشر من ديسمبر المقبل بالمركز التقني الوطني بمدينة سيدي موسى الجزائرية، وذلك ضمن استعدادات منتخب الجزائر الملقب بمحاربي الصحراء لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمملكة المغربية خلال الفترة من الحادي والعشرين من ديسمبر وحتى الثامن عشر من يناير المقبلين.

وحقق النادي المصري العلامة الكاملة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بالفوز في أول جولتين من دور المجموعات، على كايزر تشيفز بنتيجة (2-1) على أرضية استاد السويس الجديد.

وكرر الفريق البورسعيدي مشواره المميز بالفوز على زيسكو الزامبي، في الجولة الثانية للبطولة الأفريقية، خارج الديار، بنتيجة (3-2)، ليجمع 6 نقاط.