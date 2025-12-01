أعلن هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن قائمة فريقه في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

منتخب "بافانا بافانا" ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب مصر وأنجولا وزيمبابوي.

واستدعى بروس لاعبين اثنين لم يشاركا في أي مباراة دولية من قبل، في قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وهما شاندري كامبل وتيلون سميث (20 عاما).

ويلعب كامبل في كلوب بروج البلجيكي، وسميث مع كوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وكلاهما لم يشارك أساسيا مع فريقه سوى مرة واحدة هذا الموسم.

ويضم التشكيل 9 لاعبين من المنتخب الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية من كأس الأمم، التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2024.

قائمة منتخب جنوب أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية 2025

حراسة المرمى: سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس) - ريكاردو جوس (سيويللي) - رونوين وليامز (ماميلودي صنداونز).

خط الدفاع: ساموكيلي كابيني (مولده) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - مبكيزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صن داونز) - خوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) - خولوماني نداماني (تي.إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - تيلون سميث (كوينز بارك رينجرز).

خط الوسط: باثوسي أوباس (صنداونز) - ثالنثي مباثا (أورلاندو بايرتس) - تيبوهو موكوينا (صنداونز) - سيفيلو سيثول (تونديلا).

خط الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج) - لايل فوستر (بيرنلي) - إيفيدنس ماكجوبا - سيفو مبولي - ريليبوهيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم) - تشبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق).

