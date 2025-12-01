المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
تونس الثاني

تونس الثاني

0 0
15:00
سوريا

سوريا

كأس العرب
قطر

قطر

- -
17:45
فلسطين

فلسطين

كأس مصر
حرس الحدود

حرس الحدود

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

- -
19:30
السكة الحديد

السكة الحديد

الدوري التركي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:00
جالاتا سراي

جالاتا سراي

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

منافس مصر.. منتخب جنوب أفريقيا يعلن قائمته لكأس الأمم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:19 م 01/12/2025
منتخب جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا

أعلن هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، عن قائمة فريقه في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام في المغرب خلال الفترة بين 21 ديسمبر الحالي و18 يناير المقبل.

منتخب "بافانا بافانا" ينافس في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا 2025، بجانب مصر وأنجولا وزيمبابوي.

واستدعى بروس لاعبين اثنين لم يشاركا في أي مباراة دولية من قبل، في قائمة تضم 25 لاعبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، وهما شاندري كامبل وتيلون سميث (20 عاما).

ويلعب كامبل في كلوب بروج البلجيكي، وسميث مع كوينز بارك رينجرز في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وكلاهما لم يشارك أساسيا مع فريقه سوى مرة واحدة هذا الموسم.

ويضم التشكيل 9 لاعبين من المنتخب الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية من كأس الأمم، التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2024.

قائمة منتخب جنوب أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية 2025

حراسة المرمى: سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس) - ريكاردو جوس (سيويللي) - رونوين وليامز (ماميلودي صنداونز).

خط الدفاع: ساموكيلي كابيني (مولده) - ثابانج ماتولودي (بولوكواني سيتي) - مبكيزيلي مبوكازي (أورلاندو بايرتس) - أوبري موديبا (ماميلودي صن داونز) - خوليسو موداو (ماميلودي صن داونز) - خولوماني نداماني (تي.إس جالاكسي) - سيابونجا نجيزانا (ستيوا بوخارست) - نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) - تيلون سميث (كوينز بارك رينجرز).

خط الوسط: باثوسي أوباس (صنداونز) - ثالنثي مباثا (أورلاندو بايرتس) - تيبوهو موكوينا (صنداونز) - سيفيلو سيثول (تونديلا).

خط الهجوم: أوسوين أبوليس (أورلاندو بايرتس) - شاندري كامبل (كلوب بروج) - لايل فوستر (بيرنلي) - إيفيدنس ماكجوبا - سيفو مبولي - ريليبوهيل موفوكينج (أورلاندو بايرتس) - إلياس موكوانا (الحزم) - تشبانج موريمي (أورلاندو بايرتس) - موهاو نكوتا (الاتفاق).

جدول مباريات اليوم 

منتخب مصر منتخب جنوب أفريقيا كأس أمم أفريقيا

الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تونس الثاني

تونس الثاني

0 0
سوريا

سوريا

47

منتخب تونس يتعادل أمام سوريا بدون أهداف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
