أعلن النادي الأهلي اقتراب محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، من التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم الإثنين: "يبدأ محمد الشناوي الجري غدا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الضامة أثناء مباراة الأهلي مع شبيبة القبائل الجزائري في دوري الأبطال".

وأضاف: "قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن الشناوي حاليّا في مرحلة التأهيل الثانية بعدها يشارك في التدريبات الجماعية".

وأوضح جاب الله أن هناك تنسيقا كاملا مع محمد أبو العلا طبيب المنتخب، الذي يتابع حالة الشناوي الذي سيكون جاهزا للانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

ومن المنتظر أن ينضم الشناوي إلى قائمة منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تقام بين 21 ديسمبر و18 يناير في المغرب.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة خلال ساعات، قبل انطلاق معسكر "الفراعنة" يوم الأربعاء المقبل.