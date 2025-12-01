المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"إصابة جديدة".. منتخب مصر يكشف سبب استبعاد عبد المنعم عن كأس الأمم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:09 م 01/12/2025
محمد عبد المنعم مدافع فريق نيس

محمد عبد المنعم - مدافع نادي نيس

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، سبب استبعاد محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس، عن القائمة المختارة استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وكان منتخب مصر قد أعلن قائمة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في المغرب خلال الشهر الجاري. (للتعرف عليها اضغط هنا)

وقال إبراهيم حسن في تصريحات للصحفيين، إن التقارير الطبية بالتنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن طريق محمد أبو العلا والجهاز الطبي لنادي نيس الفرنسي أثبتت صعوبة جاهزية محمد عبد المنعم لبطولة كأس الأمم.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال شهر أبريل الماضي ثم تعرضه لإصابة بمزق في عضلة السمانة خلال الأيام الماضية وهو ما تسبب في تأخر تأهيله وبالتالي صعوبة لحاقه بمباريات البطولة.

وأوضح إبراهيم حسن: "أتمنى الشفاء العاجل لعبد المنعم وأنه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب".

وتابع: "وجود عبد المنعم سيكون إضافة قوية لدفاع المنتخب في الفترة المقبلة".

وأنهى: "الجهاز الفني على تواصل دائم مع عبد المنعم للاطمئنان على حالته، ولولا الإصابة لكان من بين اللاعبين المختارين في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن إبراهيم حسن محمد عبد المنعم

