عاد ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، لقائمة منتخبنا الوطني استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى 18 يناير 2025، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له تاريخيًا.

يستعد منتخب مصر لمنافسات كأس أمم أفريقيا، بمواجهة نيجيريا وديًا يوم 14 ديسمبر الجاري بملعب القاهرة الدولي، قبل السفر يوم 17 من الشهر ذاته إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ماذا قدم ياسر إبراهيم؟

وشهدت القائمة عودة أكثر من اسم لعل أبرزهم هو ياسر إبراهيم، الذي تألق في خط دفاع النادي الأهلي مؤخرا وتوج ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك في المباراة النهائية.

وكان ياسر إبراهيم بين قائمة منتخب مصر في معسكر شهر أكتوبر الماضي، والذي واجه خلاله منتخب مصر جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولكن غاب مدافع الأهلي عن قائمة منتخبنا الوطني التي واجه خلالها منتخبي أوزبكستان وكاب فيردي في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في الإمارات.

ولكي يتم عودته من جديد لقائمة منتخب مصر، ماذا قدم ياسر إبراهيم في دفاع الأهلي مؤخرًا؟، هو ما سنوضحه في السطور التالية:

1- إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، انتصر الأهلي 1-0، ولعب المباراة كاملة.

2- إيجل نوار في إياب الدور التمهيدي لدوري الأبطال، انتصر الأهلي 1-0، ولعب 13 دقيقة فقط.

3- شبيبة القبائل في الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، انتصر الأهلي 4-1، ولعب المباراة كاملة.

4- الجيش الملكي في الجولة الثانية لدوري الأبطال، انتهت بالتعادل 1-1، ولعب المباراة كاملة.

5- الاتحاد السكندري في الجولة 11 للدوري المصري، انتهت بفوز الأهلي 2-1، لعب المباراة كاملة وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+5.

6- بتروجت في الجولة 12 للدوري المصري، انتهت بالتعادل 1-1، ولعب المباراة كاملة.

7- المصري البورسعيدي في الجولة 13 للدوري المصري، انتهت بالتعادل السلبي، ولعب المباراة كاملة.

8- سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، انتهت بفوز الأهلي 2-1، ولعب المباراة كاملة.

9- الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي 2-0، ولعب المباراة كاملة.