يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسط ترقب جماهيري واسع، خاصة مع تواجد مدرب وطني على رأس الجهاز الفني للفراعنة، وهو حسام حسن، في النسخة المقبلة.

تنطلق منافسات البطولة في الفترة من 21 ديسمبر الحالي حتى 18 يناير المقبل، ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب أنجولا، جنوب أفريقيا، وزيمبابوي.

ومع اقتراب الانطلاق، يبرز السؤال الأهم وهو؛ ما تأثير قيادة مدرب مصري على أداء المنتخب في أمم أفريقيا؟

رصيد تاريخي وثقيل للفراعنة

يعد منتخب مصر الأكثر تتويجًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث حصد سبعة ألقاب أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010.

كما يملك أعلى عدد من المشاركات في البطولة، إذ ظهر في نحو 28 نسخة حتى 2025، ويملك الرقم القياسي في الوصول إلى النهائيات بعشر مرات من 1957 إلى 2021.

ولم يكن الإنجاز الأول للفراعنة بعيدًا عن المدرب المحلي، إذ قاد مراد فهمي المنتخب إلى أول لقب قاري في نسخة 1957.

وأضاف محمود الجوهري إنجازًا آخر عندما قاد الفراعنة للتتويج باللقب عام 1998.

وتوالت النجاحات مع المدربين المحليين، حيث يبرز اسم حسن شحاتة الذي حقق ثلاثية تاريخية (2006، 2008، 2010)، وهو إنجاز غير مسبوق في القارة.

تجربة المدربين الوطنيين الأكثر نجاحًا

تحت قيادة حسن شحاتة، سجل المنتخب سلسلة من 18 مباراة متتالية بلا هزيمة في أمم أفريقيا.

من خلال هذه الأرقام التاريخية، يبدو أن تجربة منتخب مصر بقيادة مدرب وطني هي الأكثر نجاحًا وإنتاجية في تاريخ الفراعنة على مستوى البطولة القارية، وهو ما يجعل الجماهير المصرية تضع آمالها مجددًا على المدرب حسام حسن لتحقيق إنجاز جديد في المغرب.