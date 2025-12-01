المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
منافس منتخب مصر.. قائمة زيمبابوي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:39 م 11/12/2025
زيمبابوي

زيمبابوي

أعلن ماريو مارينيكا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، قائمة الفريق المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يناير المقبل.

ويعتبر منتخب زيمبابوي هو منافس لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يقع معه في نفس المجموعة برفقة منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا.

قائمة زيمبابوي لكأس أمم أفريقيا 2025

حراس المرمى: واشنطن أروبي، إلفيس تشيبزيزي، مارتن مابيسا.

خط الدفاع: جودنوز مورويرا، إيمانويل جالاي، شون فوسيري، موناشي جارانانجا، جيرالد تاكوارا، إيشانيوس ماوتشي، براندون جالاوي، تينيج هاديبي، أليك موديمو، ديفاين لونجا.

خط الوسط: مارفيلوس ناكامبا، جوناه فابيش، أندرو رينومهوتا، بروسبر باديرا، تاواندا تشيريوا، نوليدج موسونا.

خط الهجوم: بيل أنطونيو، إسماعيل وادي، تاواندا ماسوانهيسي، دانيال مسيندامي، برينس دوبي، واشنطن نافايا، ماكولي بون، جونيور زيندوجا، تاديواناشي تشاكوتشيشي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة منتخب زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري.

