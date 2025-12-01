أيام قليلة تفصلنا عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب بمشاركة منتخب مصر.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، إذ يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم أنجولا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي.

وستقام بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

وقبل انطلاق النسخة الجديدة في المغرب نستعرض أبرز الأرقام القياسية المرتبطة بالمنتخب المصري:

منتخب مصر يدخل أمم أفريقيا 2025 بـ15 رقم قياسي

1- أكثر من توج بالبطولة عبر التاريخ برصيد 7 مرات.

2- أكثر من حقق انتصارات في تاريخ البطولة برصيد 60 مرة.

3- أكثر من شارك في المباريات في تاريخ البطولة برصيد 111 مرة.

4- أكثر من استضاف البطولة عبر التاريخ برصيد 5 مرات.

5- أكثر من حقق الألقاب متتالية عبر التاريخ برصيد 3 مرات.

6- أكثر من ظهر في النهائيات عبر التاريخ برصيد 10 مرات.

7- أكثر من سجل في تاريخ البطولة برصيد 175.

8- أكثر من شارك في تاريخ البطولة برصيد 27 مرة باحتساب نسخة 2025.

9- أكثر مدرب توج باللقب حسن شحاتة من منتخب مصر برصيد 3 مرات (2006، 2008 و2010) بالتساوي مع تشارلز جيامفي مدرب غانا السابق الذي توج باللقب 1963، 1965 و1982.

10- الفائز كلاعب ومدرب هو محمود الجوهري مع منتخب مصر في 1957 و1998، وحقق نفس الرقم أيضا ستيفن كيشي مع منتخب نيجيريا في 1994 و2013.

11- أكثر لاعب شارك في البطولة أحمد حسن مع منتخب مصر برصيد 8 مرات، بالتساوي مع أندريه أيو لاعب غانا، ويوسف المساكني مع منتخب تونس، وسونج لاعب منتخب الكاميرون.

12- أكثر من فاز بالألقاب أحمد حسن وعصام الحضري مع منتخب مصر برصيد 4 مرات.

13- أكثر مباراة شهدت غزارة تهديفية مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في نسخة 1963 وانتصر وقتها المنتخب المصري بنتيجة 6-3.

14- أكثر من سجل ثلاثية في مباراة واحدة "هاتريك" حسن الشاذلي مع منتخب مصر في نسختي 1963 و1970.

15- أسرع هدف سجل في تاريخ البطولة مسجل باسم أيمن منصور مع منتخب مصر في نسخة 1994 أمام الجابون إذ سجله بعد مرور 23 ثانية فقط.