المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

عاشور يجذب الأنظار ولمسات العميد.. 20 صورة ترصد مران منتخب مصر قبل ودية نيجيريا

محمد همام

كتب - محمد همام

11:09 م 14/12/2025
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg
  • عرض 20 صورة
    galleryImg

يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة مديره الفني حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في إطار التحضيرات لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام نيجيريا ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث يستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 من الشهر الجاري.

وشهد مران المنتخب المصري لفت الأنظار من جانب إمام عاشور، خاصة بعد حصوله على تعليمات خاصة من المدرب حسام حسن، في إشارة إلى دوره المتوقع ضمن القوام الأساسي للمنتخب.

كما تميز المران بلمسات فنية بالكرة من جانب حسام حسن مع اللاعبين، حيث يأمل "العميد" في تحقيق أكبر استفادة فنية من التدريبات قبل ودية نيجيريا المقبلة.

لمشاهدة تدريبات منتخب مصر قبل ودية نيجيريا.. اضغط هنا أو مطالعة الألبوم المرفق في الموضوع

منتخب مصر حسام حسن نيجيريا زيزو إمام عاشور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg