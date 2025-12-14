يواصل منتخب مصر الأول، بقيادة مديره الفني حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة منتخب نيجيريا، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، في إطار التحضيرات لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام نيجيريا ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في المغرب خلال الشهر الجاري.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخبات أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، حيث يستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة زيمبابوي يوم 22 من الشهر الجاري.

وشهد مران المنتخب المصري لفت الأنظار من جانب إمام عاشور، خاصة بعد حصوله على تعليمات خاصة من المدرب حسام حسن، في إشارة إلى دوره المتوقع ضمن القوام الأساسي للمنتخب.

كما تميز المران بلمسات فنية بالكرة من جانب حسام حسن مع اللاعبين، حيث يأمل "العميد" في تحقيق أكبر استفادة فنية من التدريبات قبل ودية نيجيريا المقبلة.

