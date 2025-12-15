نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تفاصيل خطة الأهلي لسوق الانتقالات الشتوية، وشكوى محمد أشرف روقا ضد الزمالك ناديه السابق.

وإليكم أبرز الموضوعات:

تفاصيل اجتماع الخطيب مع توروب حول صفقات الأهلي الشتوية

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في وجود سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، وشهد الاتفاق على دعم الفريق بصفقات لا تقل عن 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي.

مصدر ليلا كورة: روقا يصعد شكواه ضد الزمالك إلى فيفا

قرر محمد أشرف روقا تصعيد شكواه ضد نادييه السابق الزمالك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد حصوله على حكم من اتحاد الكرة بالحصول على مستحقاته والتي تتجاوز 5 ملايين جنيه، لكنه لم يحصل عليها حتى الآن.

مصدر يكشف ليلا كورة موعد انتظام المحترفين في معسكر منتخب مصر

كشف مصدر ليلا كورة، عن موعد انتظام جميع اللاعبين المحترفين، في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب نهاية ارتباطاتهم مع أنديتهم المختلفة.

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

يلا كورة يكشف.. قرار حاسم في مصير ديانج مع الأهلي

اتضح موقف المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

مصدر يكشف ليلا كورة موقف الزمالك من رحيل عدي الدباغ

كشف مصدر موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعد تألقه في بطولة كأس العرب 2025، مشيرًا لعدم تلقيه عروض رسمية حتى الآن.

مدرب فلسطين: حامد حمدان اقترب من ناديه الجديد

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، اقترب من الانتقال إلى نادٍ جديد.

الزمالك: نحترم بيان النيابة العامة.. ولن نتخلى عن حقنا

علّقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة حول أرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر.

الإسماعيلي يحاول إنهاء أزمة مستحقات كارميلو

يسعى نادي الإسماعيلي، إلى إنهاء أزمة مستحقات البوليفي كارميلو، بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

لأول مرة في التاريخ.. سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة أفريقيا 2025 للسلة

حصدت سيدات الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي لقب بطولة أفريقيا للأندية 2025 لأول مرة في التاريخ، بعد تفوقهن على فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة النهائية.