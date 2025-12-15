المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات

لا يوجد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

إعلان

ملف يلا كورة.. صفقات الأهلي المنتظرة.. شكوى جديدة ضد الزمالك.. وموعد وصول المحترفين

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:07 ص 15/12/2025
معسكر منتخب مصر

معسكر منتخب مصر - صورة أرشيفية

نشر موقع يلا كورة، عددًا من الموضوعات الهامة، على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها تفاصيل خطة الأهلي لسوق الانتقالات الشتوية، وشكوى محمد أشرف روقا ضد الزمالك ناديه السابق.

وإليكم أبرز الموضوعات:

تفاصيل اجتماع الخطيب مع توروب حول صفقات الأهلي الشتوية

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، اجتماعًا مع الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في وجود سيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، وشهد الاتفاق على دعم الفريق بصفقات لا تقل عن 4 لاعبين في الميركاتو الشتوي. 

مصدر ليلا كورة: روقا يصعد شكواه ضد الزمالك إلى فيفا

قرر محمد أشرف روقا تصعيد شكواه ضد نادييه السابق الزمالك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد حصوله على حكم من اتحاد الكرة بالحصول على مستحقاته والتي تتجاوز 5 ملايين جنيه، لكنه لم يحصل عليها حتى الآن.

مصدر يكشف ليلا كورة موعد انتظام المحترفين في معسكر منتخب مصر

كشف مصدر ليلا كورة، عن موعد انتظام جميع اللاعبين المحترفين، في معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب نهاية ارتباطاتهم مع أنديتهم المختلفة.

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية أرض نادي الزمالك

أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا، بشأن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

يلا كورة يكشف.. قرار حاسم في مصير ديانج مع الأهلي

اتضح موقف المالي أليو ديانج، متوسط ميدان النادي الأهلي، من الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

مصدر يكشف ليلا كورة موقف الزمالك من رحيل عدي الدباغ

كشف مصدر موقف نادي الزمالك من رحيل لاعبه الفلسطيني عدي الدباغ، بعد تألقه في بطولة كأس العرب 2025، مشيرًا لعدم تلقيه عروض رسمية حتى الآن.

مدرب فلسطين: حامد حمدان اقترب من ناديه الجديد

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن حامد حمدان لاعب نادي بتروجيت، اقترب من الانتقال إلى نادٍ جديد.

الزمالك: نحترم بيان النيابة العامة.. ولن نتخلى عن حقنا

علّقت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار النيابة العامة بشأن البلاغات المقدمة حول أرض نادي الزمالك الكائنة في منطقة السادس من أكتوبر.

الإسماعيلي يحاول إنهاء أزمة مستحقات كارميلو

يسعى نادي الإسماعيلي، إلى إنهاء أزمة مستحقات البوليفي كارميلو، بعد حصوله على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

لأول مرة في التاريخ.. سيدات الأهلي يحصدن لقب بطولة أفريقيا 2025 للسلة

حصدت سيدات الفريق الأول لكرة السلة في النادي الأهلي لقب بطولة أفريقيا للأندية 2025 لأول مرة في التاريخ، بعد تفوقهن على فيروفيارو الموزمبيقي في المباراة النهائية.

مباراة مصر القادمة
الأهلي الزمالك منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف
    0

  • هداف البطولة
    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg