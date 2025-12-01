المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.. منتخب مصر يحدد موعد أولى تدريباته في المغرب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:34 م 18/12/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

حدد منتخب مصر، موعد أولى تدريباته في المغرب، استعداداًت لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وصلت مساء أمس، بعثة منتخب مصر، بقيادة حسام حسن إلى المغرب وتحديدا مدينة أكادير،  استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب .

ويخوض منتخب مصر، أولي تدريباته في السادسة مساء اليوم - بتوقيت القاهرة - في أحد الملاعب المخصصة للمنتخب للتدريب بمدينة أكادير .

وتضم بعثة منتخب مصر ٢٨ لاعباً وهم: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - محمد هاني - أحمد عيد - رامي ربيعة - خالد صبحي - ياسر إبراهيم - محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمود صابر - محمد شحاتة - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد - صلاح محسن - أسامة فيصل.

ويلعب منتخب مصر، ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من، جنوب أفريقيا، وزبمبابوي، وأنجولا.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في دور المجموعات، بمواجهة زيمبابوي، يوم 22 ديسمبر الجاري.

 

منتخب مصر المغرب كأس الأمم الأفريقية 2025

