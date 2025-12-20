مران منتخب مصر الأول في المغرب قبل أمم أفريقيا (صور)

تسيطر حالة من التفاؤل والثقة على وجوه لاعبي منتخب مصر وذلك قبل بداية مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 في المغرب غدًا الأحد (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

وواصل المنتخب المصري تدريباته، مساء اليوم السبت، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية.

جدول مجموعات أمم أفريقيا 2025

ويضم منتخب مصر 28 لاعبًا وهم:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل".

وشهدت تدريبات منتخب مصر وصلة ضحك وهزار بين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه على هامش المران قبل أن ينضم إليهما أحمد الشناوي والابتسامة تملأ وجوههم أثناء الحوار الذي دار بينهم.

كما شهد المران حالة من الجدية والتركيز أثناء تدريبات اللاعبين بالكرة وسط متابعة من حسام حسن.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.