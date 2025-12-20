المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وصلة ضحك بين صلاح وتريزيجيه.. لقطات من تدريبات منتخب مصر قبل لقاء زيمبابوي (صور)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:17 م 20/12/2025 تعديل في 11:29 م
تسيطر حالة من التفاؤل والثقة على وجوه لاعبي منتخب مصر وذلك قبل بداية مشوار بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 في المغرب غدًا الأحد (21 ديسمبر) وستستمر حتى 18 يناير المقبل.

ويبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة زيمبابوي في العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

وواصل المنتخب المصري تدريباته، مساء اليوم السبت، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية.

ويضم منتخب مصر 28 لاعبًا وهم:

"محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل".

وشهدت تدريبات منتخب مصر وصلة ضحك وهزار بين محمد صلاح ومحمود تريزيجيه على هامش المران قبل أن ينضم إليهما أحمد الشناوي والابتسامة تملأ وجوههم أثناء الحوار الذي دار بينهم.

كما شهد المران حالة من الجدية والتركيز أثناء تدريبات اللاعبين بالكرة وسط متابعة من حسام حسن.

مجموعات بطولة أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية محمد صلاح زيزو تريزيجيه مصر وزيمبابوي مجموعة مصر مرموش أمم أفريقيا 2025 مباريات مصر امم افريقيا 2025

