تحدث حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن مواجهة زيمبابوي، ودعم محمد صلاح، والتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2025.

منتخب مصر يستهل مشواره في كأس الأمم الأفريقية، بمواجهة زيمبابوي، في تمام العاشرة من مساء غدٍ الاثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد جدًا بوجودي في المغرب، نتواجد في تجمع كبير، من أكبر بطولات العالم، وبطولة كأس الأمم الأفريقية شيء هام جدًا للجمهور المصري".

وأضاف: "منتخب زيمبابوي لديه لاعبين محترفين، ونحترمهم للغاية، لكننا أيضًا على أتم استعداد للمباراة، كل اللاعبين جاهزون للمباراة، ونتمنى أن تكون كل اللاعبين في أفضل حال، نحن أكثر منتخب توج باللقب، ونأمل أن نحافظ على مكانتنا".

وتابع: "أول مباراة دائمًا تكون صعبة، أهميتها مثل المباراة النهائية، ومباراة زيمبابوي أول خطوة لنا لذلك أهميتها كبيرة وسنعمل على تحقيق الفوز".

وواصل: "لي الشرف في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في 3 مرات، شعور عظيم ونقلت ذلك لكل اللاعبين، يجب أن تصل أهمية البطولة للاعبين والجماهير، لدينا لاعبين كبار في المنتخب، ولا بد أن يتوجوا بلقب مثل هذا لأنه لا يجوز أن تنهي مسيرتك مع المنتخب وأنت لم تتوج بلقب، لأنه شعور مختلف للغاية".

وأشار إلى: "كل الإمكانات متاحة في المغرب، وكل شيء يساعد على النجاح، نشعر أننا نتواجد في بلدنا، والملاعب والإقامة على أعلى مستوى".

وشدد: "من الصعب أن يجتمع الجميع على اختيارات المدرب، قائمتنا مميزة لكنها ليست 100%، لدينا بعض الغيابات لكنني راضٍ عن اختياراتي، أثق في كل اللاعبين في تنفيذ ما تدربنا عليه، لدينا 14 لاعب يتواجد لأول في بطولة أمم أفريقيا، وهذا كان غائب منذ فترة كبيرة، حتى يكون امتداد لـ 2026، ونحن نجحنا في فعل ذلك دون أن يشعر أحد".

وأكمل: "لدي كل الثقة في كل اللاعبين، لدينا مدافعين سيعوضوا أي غياب في المنتخب، ودائمًا أقول إن الدفاع يبدأ من المهاجم، وأي مدرب يتمنى الوضع الذي أمر به، وضع جيد وصعب في نفس الوقت، ولدي وفرة في كل المراكز".

وشدد: "هدفنا واحد، وفي تصفيات كأس العالم أحرزنا المطلوب منا، ووصلنا إلى كأس العالم دون هزيمة، وأنا محظوظ أنني أملك لاعبين مثل محمد صلاح، وتريزيجيه ومرموش، ومصطفى محمد، سعيد جدًا بكل المجموعة، سواء على المستوى الفني والسلوكي، ومصر دائمًا ما تكون في الرياضة ومن الصعب تحقيق إنجازنا بالفوز بـ 7 ألقاب، ونأمل في زيادة هذا الرقم، كل المنتخبات لديها الحق المشروع في التتويج باللقب، لكننا عازمون على تحقيق اللقب".

وأردف: "لماذا تربطون المنتخب الأول بنتائج المنتخبات الأخرى (الناشئين والشباب والمنتخب الثاني)، نحن وصلنا إلى نهائيات كأس العالم دون هزيمة، لدينا جيل هو الأفضل بعد جيل 90، وأنا سعيد بتدريبهم".

وكشف: "أتواصل دائمًا مع محمد صلاح، واجتمعت به عندما وصل المعسكر، ولديه حافز كبير، ومنذ أن توليت تدريب المنتخب، صلاح تعرض لبعض التراجع في مستواه، ودائمًا ما يستعيد توازنه من خلال المنتخب، لأنه يجد نفسه معنا ومع زملائه، محمد صلاح سيظل أيقونة ومن أفضل لاعبي العالم، معنوياته مرتفعة للغاية، وعلينا ألا ننسى أن محمد صلاح يريد الفوز بأمم أفريقيا، وإن شاء الله سيفعل شيء لمنتخبه هو وزملائه".

وأتم: "البطل دائمًا لا بد أن يكون مستعدًا، والبطولة هذه المرة لدينا جيل يواصل الآخر، نعلم مدى قوة البطولة، والجميع لديه الحظوظ، لكننا هدفنا وطموحنا التتويج باللقب، واللاعبون والجماهير يعلمون ذلك جيدًا، والاستعداد لكأس الأمم كان من تصفيات كأس العالم، استطعنا أن نكون فريق جيد، نستطيع به أن نتوج باللقب، ومنتخب مصر سيظل كبير دائمًا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجوار كل من زيمبابوي، وجنوب أفريقيا، وأنجولا.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025