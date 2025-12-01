يواجه منتخب زيمبابوي صعوبة في بعض من لاعبيه قبل مواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

3 نجوم يغيبون عن زيمبابوي قبل مواجهة مصر

وقبل مواجهة منتخب مصر مع زيمبابوي، سيفقد المنتخب الملقب بالمحاربين 3 لاعبين كان المدير الفني الروماني ماريو مارينيكا قد اختارهم لكن تم استبعادهم لأسباب مختلفة.

وسنوضح في السطور التالية سبب غياب كل لاعب رغم استدعائه في القائمة المتجهة إلى المغرب لخوض أمم أفريقيا..

مارشال مونيتسي.. استبعد بعدما أعلن ناديه وولفرهامبتون إصابته في ربلة الساق خلال مباراة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء أقيم الشهر الجاري ليتم استبعاده من البطولة الأفريقية.

وسبق لمونيتسي أن ارتدى شارة القيادة وكان ركيزة أساسية خلال السنوات القليلة الماضية.

جوردان زيمورا.. يغيب عن بطولة أمم أفريقيا بسبب الإصابة في الفخذ التي تعرض لها أثناء مشاركته مع أودينيزي ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

أندي رينومهوتا.. لاعب ريدينج الإنجليزي الذي تم استبعاده من قائمة منتخب زيمبابوي بسبب ظروف عائلية أعلن عنها بنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".