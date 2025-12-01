المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

جميع المباريات

إعلان

قبل مواجهة مصر.. صدمة منتخب زيمبابوي مستمرة في أمم أفريقيا 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:49 م 21/12/2025
زيمبابوي

زيمبابوي - صورة أرشيفية

يواجه منتخب زيمبابوي صعوبة في بعض من لاعبيه قبل مواجهة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستعد منتخب مصر مساء الغد الإثنين، لمواجهة زيمبابوي، على ملعب أكادير، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

ويستضيف المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم كلا من: "زيمبابوي، جنوب أفريقيا وأنجولا".

3 نجوم يغيبون عن زيمبابوي قبل مواجهة مصر

وقبل مواجهة منتخب مصر مع زيمبابوي، سيفقد المنتخب الملقب بالمحاربين 3 لاعبين كان المدير الفني الروماني ماريو مارينيكا قد اختارهم لكن تم استبعادهم لأسباب مختلفة.

وسنوضح في السطور التالية سبب غياب كل لاعب رغم استدعائه في القائمة المتجهة إلى المغرب لخوض أمم أفريقيا..

مارشال مونيتسي.. استبعد بعدما أعلن ناديه وولفرهامبتون إصابته في ربلة الساق خلال مباراة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي الممتاز في لقاء أقيم الشهر الجاري ليتم استبعاده من البطولة الأفريقية.

وسبق لمونيتسي أن ارتدى شارة القيادة وكان ركيزة أساسية خلال السنوات القليلة الماضية.

جوردان زيمورا.. يغيب عن بطولة أمم أفريقيا بسبب الإصابة في الفخذ التي تعرض لها أثناء مشاركته مع أودينيزي ضد جنوى في الدوري الإيطالي.

أندي رينومهوتا.. لاعب ريدينج الإنجليزي الذي تم استبعاده من قائمة منتخب زيمبابوي بسبب ظروف عائلية أعلن عنها بنفسه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

منتخب مصر زيمبابوي كأس الأمم الأفريقية 2025 جوردان زيمورا أندي رينومهوتا مارشال مونيتسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg