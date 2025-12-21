المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم مشاركة منتخباتهم.. أبرز النجوم الغائبين عن كأس أمم أفريقيا 2025

محمد همام

كتب - محمد همام

08:04 م 21/12/2025
يترقب عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في المغرب 2025، حيث سيكون اللقاء الافتتاحي بين "أسود الأطلس" ومنتخب جزر القمر.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المنتخب المصري، حيث سيتواجد "الفراعنة" في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وبالنظر إلى النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية، سيغيب العديد من النجوم رغم صعود منتخباتهم إلى كأس الأمم، حيث يُعد من أبرز الأسماء الثنائي المغربي حكيم زياش وسفيان بوفال.

ويأتي غياب زياش بسبب عدم انتظام مشاركته منذ التحاقه بصفوف فريق الوداد البيضاوي، بينما يغيب بوفال نتيجة قلة دقائق مشاركته مع سان جيلواز البلجيكي.

كما يغيب الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم فريق فياريال الحالي، لأسباب فنية، حيث لن يتواجد نجم منتخب "الأفيال" في البطولة القارية الأولى على مستوى المنتخبات.

لمعرفة أبرز النجوم الغائبة عن كأس أمم أفريقيا 2025.. اضغط هنا أو مشاهدة الألبوم المرفق في الموضوع

منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا حكيم زياش منتخب جزر القمر

