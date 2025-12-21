يترقب عشاق الكرة الأفريقية انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا، والمقرر إقامتها في المغرب 2025، حيث سيكون اللقاء الافتتاحي بين "أسود الأطلس" ومنتخب جزر القمر.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المنتخب المصري، حيث سيتواجد "الفراعنة" في المجموعة الثانية مع منتخبات أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

وبالنظر إلى النسخة الجديدة من البطولة الأفريقية، سيغيب العديد من النجوم رغم صعود منتخباتهم إلى كأس الأمم، حيث يُعد من أبرز الأسماء الثنائي المغربي حكيم زياش وسفيان بوفال.

ويأتي غياب زياش بسبب عدم انتظام مشاركته منذ التحاقه بصفوف فريق الوداد البيضاوي، بينما يغيب بوفال نتيجة قلة دقائق مشاركته مع سان جيلواز البلجيكي.

كما يغيب الإيفواري نيكولاس بيبي، نجم فريق فياريال الحالي، لأسباب فنية، حيث لن يتواجد نجم منتخب "الأفيال" في البطولة القارية الأولى على مستوى المنتخبات.

